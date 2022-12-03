ASKON Kayseri'de ilk hedef ihracat

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri şubesi yeni yönetimi ile ilk ziyaretini Kayseri Valiliği'ne yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Başkanı İlker Barlı, “Sayın valimize ilgileri için çok teşekkür ederiz. Kayseri adına güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerine yakın dönemde yapacağımız faaliyetlerle ilgili bilgileri aktardık. Kayseri ile Türki Cumhuriyetler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve artırmak istiyoruz. Çok yakın bir zamanda büyükelçilerimizi ve müsteşarları Kayserimizde ağırlayacağız.

Türki Cumhuriyetler ile gelişecek ticaret ile birlikte Kayserimize değer katmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin hazırlıklarından bahsettik. Beşincisini düzenleyeceğimiz program için çalışmalarımıza başladık. Genel merkezimiz ile de istişarelerimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında zirvemizi düzenleyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ziyarette Vali Çiçek’e tablo hediye edilirken Vali Gökmen Çiçek ziyaret için memnuniyetini dile getirdi.