ASKON, İngiltere/Manchester temsilcisini ağırladı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), İngiltere/Manchester Temsilcisi Ceyhan İnci'yi Konya'da ağırladı.KONYA (İGFA) - ASKON Konya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Toplantıya ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerimiz ve iş insanları katıldı.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı , toplantıda yaptığı konuşmada, ASKON'un Türkiye'nin en büyük işveren sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "ASKON olarak, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için çalışıyoruz. Bu konuda Askon’un vizyon ve misyonu ortadadır." dedi.

ASKON İngiltere/Manchester Temsilcisi Ceyhan İnci ise, toplantıda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması, ortak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve iş birliği platformlarının oluşturulması için çabalıyoruz. Bu kapsamda, ASKON Konya Şubesi ile birlikte işbirlikleri geliştirmek istiyoruz." dedi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticareti artıracak projeler ve işbirlikleri ele alındı.

Toplantıda, ayrıca ortak yatırım fırsatlarının yanı sıra iş insanlarının karşılıklı ziyaretleri, işbirliği platformlarının oluşturulması hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.