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Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 15 Şubat’ta

EKONOMİ 21.01.2023, 13:30
Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 15 Şubat’ta

Türk savunma sanayisi temsilcileri Ankara’da 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) -  Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından hayata geçirilen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın katılımlarıyla düzenlenecek Zirve’de, hava, kara ve deniz savunmasındaki riskler ve entegre çözümler gündeme getirilecek. Ulusal güvenliğimiz kadar ulusal ekonomimiz açısından da son derece kritik öneme sahip olan sınır güvenliğiyle ilgili ihracat potansiyeli taşıyan son teknolojiler ve inovatif çözümler de MRBS’de tanıtılacak.

MRBS, Türk savunma sanayisini dost ve müttefik ülkelerden de karar vericilerle buluşturacak ve önemli iş birliği anlaşmalarına ev sahipliği yapacak. Savunma sektöründe sınır güvenliğine, yenilikçi teknolojilere, yeni ürün ve markalara odaklanan tek ihtisas etkinliği olan MRBS’ye her yıl yabancı ülke temsilcilerinin de katılımı artıyor. Teknoloji geliştirirken iş birliğini güç birliğine dönüştürmeyi misyon edinen MÜSİAD üyeleri de savunma sanayi alanında globalleşen dünya için geliştirdikleri glokal ürünlerle MRBS’de yerlerini almaya hazırlanıyor.

MRBS’de bu yıl gençlerin teknoloji ve üretime olan ilgisi, yenilikçi teknolojilerin yenilikçi müşteriler ile buluşması için paneller de düzenlenecek. Sınırların hava, deniz ve kara sınırlarından ibaret olmadığı teknoloji geliştirmenin ülkeleri sınırsızlaştırdığı ve savaş kazandıran teknolojilerin ve güvenlik çalışmalarının konuşulacağı paneller dinleyicilere yeni kazanımlar sunacak. Kalemle çizilen sınırlar için güvenlik sistemleri değil, gönül coğrafyamız için teknolojiyi geliştirenlerin panellerde buluşması amaçlandı.

Savunma sektöründe birçok ürünün ilk kez görücüye çıkacağı Zirve’nin katılımcıları arasında; ASELSAN, BMC,  TAI, HAVELSAN, FİDES TEKNOLOJİ, HAVELSAN HTR, VISCO ELECTRIC, METEKSAN, ASFAT, ROKETSAN, ROBİT TEKNOLOJİ, KAYACI SAVUNMA, MKE gibi önemli temsilciler yer alıyor.

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