Ordu’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan atılımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde başlatılan çalışmalar sonrası, ORMEK kurslarında ‘Meyve Aşılama’ kursu alan 122 kursiyer ile ‘Aşı Ordusu’ kuruldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (ORMEK) yürütmekte olduğu, “Meyve Ağaçlarında Aşılama” projesinde kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Yeni tarım uygulamalarını Ordu’ya kazandıran, verim arttırıcı yöntemlerle ekonomik gelirin arttırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi, Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ve Ordu Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yeni bir projeye imza attı.

ORMEK’in Altınordu, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çatalpınar ilçelerinde bulunan merkezlerinde 122 kursiyere “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu verildi.

88 saatlik kursların tamamlanmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımıyla kursiyerlere teşekkür belgesi takdim edildi.

BAŞKAN GÜLER: “19 İLÇEDE MEYVELER AŞILANACAK”

Klasik belediyeciliğin yanı sıra tarıma, yazılıma, teknolojiye ağırlık verdiklerini belirten Başkan Güler, “Kendi kendine yeten bir şehir olmak için bu projeleri hayata geçirdik. Yılsonuna kadar 122 kursiyeri 500’e çıkararak 19 ilçede meyve aşılama çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. Türkiye’de ilk kez böyle bir seferberliği başlattık. Aşılanarak ekonomiye kazandırılacak meyveler konusunda saha araştırmalarını gerçekleştirdik. 19 ilçede gerçekleştireceğimiz aşılama çalışmalarına bu hafta Mesudiye ilçesinden başlıyoruz” dedi.

Başkan Güler, konuşmasının ardından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere ‘Teşekkür Belgeleri’ni takdim etti.