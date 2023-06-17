Asgari ücrette kritik gün Pazartesi
Asgari ücrette zam pazarlığı sürerken, ikinci ve kritik görüşme Pazartesi günü yapılacak. Asgari ücrette 11 bin 500 ile 12 bin 300 lira arasında bir maaş belirlenmesi bekleniyor.
ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile yapacağı görüşme kritik rol taşıyacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alırken, İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.
Asgari ücretin 11 bin 500 ile 12 bin 300 arasında bir rakam olması bekleniyor.
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