Asgari ücrette işçi tarafı teklifi 6 bin 391 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" dedi.ANKARA (İGFA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün yapılan asgari ücret toplantısının ardından ikinci toplantı yapıldı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" açıklamasını yaptı.

Asgari ücretin bugün yapılacak toplantı sonrasında son kararın verilmesi bekleniyor.