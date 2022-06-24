Son Dakika

Asgari ücrete ara zam gelir mi?

Asgari ücretli çalışanların maaşına ara zam yapılacak mı? Memur zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon zammı ile birlikte refah payı verilecek mi? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ 24.06.2022, 12:32 24.06.2022, 12:35
Asgari ücrete ara zam gelir mi?

Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyledi:

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."

Peki asgari ücrette durum ne olacak? TRT Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi.

Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

Asgari ücretli çalışanların maaşına ara zam yapılacak mı? Memur zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon zammı ile birlikte refah payı verilecek mi? Detaylar haberimizde...

Milyonların gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuz ayında memurlara yapılacak zammın haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini söyledi:

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."

Emeklilere yapılacak artışın da yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."

Peki asgari ücrette durum ne olacak? TRT Haber’e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, memurların ve asgari ücretli çalışanların zam durumunu değerlendirdi.

Son günlerdeki açıklamaların asgari ücrete zam yapılması ihtimalini güçlendirdiğini söyleyen Zengin, asgari ücretli çalışana yapılacak zammın tüm ücretleri etkileyeceğini hatırlattı.

"Asgari ücreti artıracak bir yöntem üzerinde çalışılıyor"

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, asgari ücretlinin cebine girecek 4 bin 253 lirayı artıran bir yöntem üzerinde çalışıldığını söyleyen Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada iki yöntem var; Asgari Ücret Tespit Komisyonu marifetiyle asgari ücret artırılacak veya devlet, almış olduğu sosyal güvenlik priminden vazgeçerek bunun çalışanın cebine girmesini sağlayacak.”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da değinen Zengin, bahsedilen yüzde 40 zammın memur ve memur emeklileri ile ilgili olduğunu belirterek asgari ücrete yapılacak zam çalışmalarının bundan bağımsız ilerlediğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek gelirlerini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek." açıklamasını yapmıştı. 

Yeni maaşlar enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak

Ayın 3’ünde açıklanan TÜFE oranının, 3 Temmuz’un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 4’ünde açıklanacağını belirten Tarkan Zengin, yeni maaşların bu tarihten sonra belli olacağını söyledi.

Memurlara ve işçilere ocak ayında yüzde 2,5 ek zam verildiğini anımsatan Zengin, "Enflasyon zammı ile birlikte verilecek yüzde 5'lik bir refah payının iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

#zam #Asgari ücret
Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31