Asgari ücret öncesi flaş talep

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Türk-İş'ten bir açıklama geldi.

BURSA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Toplantı öncesi Türk-İş Genel Sekreter Pevrul Kavlak, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini söyledi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan bir açıklama geldi. Türk Metal Sendikası Bursa 1 nolu şube genel kurulunda konuşan Kavlak, "Herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla ilgili" dedi, komisyonda ücret kadar önem verdikleri bir konunun da vergi düzenlemesi olduğuna çekti.

Kavlak, "Masada bu kez, hepimizin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz" dedi. Kavlak, asgari ücret zammı için ise "Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. diye konuştu. Kavlak, işçilere, "Gerekirse sizi meydanlara çağıracağız" sözleriyle seslendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Komisyon 20 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak.