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ASAT'ın GES'i derman oluyor

EKONOMİ 09.01.2024, 07:10
ASAT'ın GES'i derman oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu temininde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümünü Korkuteli Bozova’da kurulan GES santrallerinden karşılıyor. Yıllık 85 Milyon watt üretim kapasiteli GES’ler ile yılda 25 milyon liralık enerji üretimi gerçekleşiyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını sağlayan çevreci projelerine devam ediyor. 2020 yılında kurulan GES 1 ve 2022 yılında kurulan GES 2 projelerinin ardından GES 3 ve GES 4 projeleri de geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü’nün Korkuteli Bozova mahallesinde 264 ada 1 parsele yaklaşık 54 dönüm üzerine kurduğu, her biri 1 megawatt gücünde olan, 4 adet yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri verimli bir şekilde elektrik üretmeye devam ediyor. 

YILLIK 25 MİLYON TL TASARRUF

ASAT Genel Müdürlüğü’nün, içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan güneş enerjisi santrallerine bağlı 10 bin 777 adet güneş paneli bulunuyor. Fosil yakıt yerine kullanılan güneş panelleri aracılığıyla dört GES projesinin kapasitesi yıllık 8.5 milyon watta ulaştı. Bu sayede yıllık bazda yaklaşık 25 milyon TL’lik enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen elektrik, 2600 adet konutun 1 yıllık elektrik enerji tüketimine denk geliyor. Ayrıca çevre dostu bu proje sayesinde yılda 3700 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu sayı 310 bin ağacın karbon emilimine eşdeğer.

ÇEVRECİ PROJELER DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü görevlisi Enerji Sistemleri Mühendisi Elif Demir, ASAT Genel Müdürlüğü’nün içme ve atık su hizmetlerinin, kesintisiz ve sürekli olarak devam edebilmesi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu, ayrıca en büyük işletme kalemlerinden birinin de elektrik enerjisi olduğunu belirtti. Demir, “Bu kapsamda, maliyeti düşürebilmek adına Korkuteli Bozova mahallesinde kurulan Güneş Enerji Santralleri, planlandığı şekilde çalışmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak doğaya verdiğimiz sözü tutuyoruz, doğaya fayda sağlamak için çevreci projelerimize devam ediyoruz” dedi.

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