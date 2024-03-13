ASAŞ ihracat şampiyonları arasına girdi

ASAŞ, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’nde 4 ödüle birden layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği İhracatın Metalik Yıldızları ödüllerinin kazananları açıklandı.

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 74 şirketin ödüllendirildiği İhracatın Metalik Yıldızları’nda ihracat şampiyonluğunda üçüncülük başarısını gösterdi. Ayrıca ASAŞ “Alüminyum Çubuk Profiller” kategorisinde 1’incilik, “Alüminyum Yassı Ürünler” ve “Alüminyum İnşaat Malzemeleri” kategorilerinde ise 2’lik ödülünün sahibi oldu. Elde ettiği başarılarla 4 ödül almaya hak kazan ASAŞ, aynı zamanda en fazla ödül alan firma oldu.

2023 yılında piyasalarda yaşanan daralmaya ve yaklaşık azalan alüminyum fiyatlarına rağmen ihracattaki güçlerini korumayı başardıklarını söyleyen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “İhracat şampiyonları arasında ilk üçte yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. ASAŞ olarak 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.