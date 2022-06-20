Asansör sektörü yeni teknolojileri 2023 fuarına saklıyor

Uluslararası Asansör İstanbul, tüm hızıyla 2023 buluşmasına hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Türkiye tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 18.’si düzenlenecek Asansör İstanbul, en az 400 firma ile yurt içi ve yurt dışından 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı asansör teknolojilerini bir arada sergileneceği fuar, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde yine Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlk kez 1992 yılında kapılarını açan Asansör İstanbul’un, sürdürdüğü istikrarlı büyüme ile bugün uluslararası asansör endüstrisinin dünya genelindeki en canlı ticaret buluşması haline geldiğini ifade eden Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Asansör İstanbul'un düzenlendiği her yıl oluşturduğu sinerjiyle sektörünün küresel ticaretine milyonlarca dolar katkı sağladığını söyledi. Geçen Mart ayında 17.’sini organize ettiğimiz ve sektörünün dünya ölçeğinde 3 yıl aradan sonraki ilk yük yüze buluşması olan fuarın yurt dışı satın almacı ziyaretçi oranını 2019’a göre yüzde 16 arttırdığını belirten Aytemur, "Türkiye ile birlikte 111 ülkeden 22.348 profesyonelin geldiği Asansör İstanbul, 2023 yılındaki fuarda da yeni başarı hikayeleri yazmaya hazır” dedi.