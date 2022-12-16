Asansör İstanbul 2023 şimdiden rekor sayıya ulaştı

2023 yılı Mart ayında 18. kez kapılarını açacak olan Uluslararası Asansör İstanbul 2023 Fuarı için boş stand alanı kalmayınca iki yeni salon daha eklendi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya asansör endüstrisinin heyecanla beklediği Uluslararası Asansör İstanbul 2023, kabına sığmadı.

Tüyap Beylikdüzü’ndeki fuar alanında önceden ayrılan salonların tamamı dolunca, sektör markalarından gelen talep üzerine iki yeni salon daha açıldı. Tarsus Türkiye tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle düzenlenen Asansör İstanbul 2023, 9-12 Mart tarihlerinde 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

9-12 Mart 2023 tarihlerinde 18.’sini düzenleyecekleri Uluslararası Asansör İstanbul hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, yoğun ilgi üzerine gelen talepleri karşılamak için iki yeni salon daha açtıklarını açıkladı.

“Öyle görünüyor ki Uluslararası Asansör İstanbul 2023, yeni başarı hikayelerine sahne olacak" diyen Bozkurt, "Sektörün lider markaları çoktan fuardaki yerini aldı. Pek çok firma, yeni ürünlerinin dünya lansmanı için fuarı bekliyor. Sadece katılımcı değil, özellikle yurt dışından, beklediğimizin de üzerinde büyük bir ziyaretçi ilgisi var. Online kayıtlar şimdiden rekor sayıya ulaştı. Sektördeki herkesi fuarın sunacağı uluslararası ticari fırsatlardan faydalanmak için 9-12 Mart’ta Tüyap’a bekliyoruz” dedi.