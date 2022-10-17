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Asansör endüstrisi 2023 buluşmasını bekliyor

EKONOMİ 17.10.2022, 11:12
Asansör endüstrisi 2023 buluşmasını bekliyor

Asansör ve yürüyen merdiven sanayinin Türkiye’de lider, dünyada ise en canlı ticaret fuarı olan Uluslararası Asansör İstanbul, Tarsus Türkiye tarafından AYSAD’ın desteğiyle 09-12 Mart tarihlerinde TÜYAP’ta düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA)- Dünya asansör endüstrisini İstanbul’da buluşturacak olan Uluslararası Asansör İstanbul'a yurt içi ve yurt dışı firmalardan yoğun bir katılım var.

 Organizasyona yönelik açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, şimdiden stand alanlarının neredeyse tamamının dolduğunu belirterek, "Firmaların birçoğu yeni ürünlerinin dünya lansmanı için fuarı bekliyor. Asansör İstanbul, bu sektördeki tüm paydaşların ajandalarında mutlaka yer alan bir organizasyon. Online yapılan kayıtlara göre ziyaretçi tarafındaki ilgi yine oldukça yoğun” dedi.

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Asansör İstanbul’un 2023 buluşmasına 400 firma katılırken, fuarı 7 bin 400’ü yurt dışından olmak üzere 30 bin satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor.

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