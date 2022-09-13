Arzum'un ilk bono ihracı başarılı

Arzum halka arz sonrası ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Arzum’un Türk Lirası cinsi finansman bonosu ihracı, Türk şirketleri için önemli bir finansman seçeneği haline gelen borçlanma araçları piyasalarında oldukça teveccüh gördü.

Türkiye’nin önde gelen küçük ev aletleri markası Arzum, halka arz sonrasındaki ilk finansman bonosu ihracına 9 Eylül’de, 179 gün vade ve yüzde 30 sabit faizle çıktı.

Arzum, Garanti Yatırım’ın aracılık ettiği finansman bonosu ihracına gelen yüksek talep doğrultusunda talebe göre artırılabilir nitelikte 50 milyon TL için çıktığı ihracı 116 milyon 580 bin TL ile sonuçlandırdı.

Arzum CFO’su Arda Altınok, söz konusu ihracın borçlanma araçları yatırımcısının Arzum’a olan güvenini, Garanti Yatırım’ın ise borçlanma araçları piyasalarındaki başarısını ortaya koyduğunu söyledi.