Artan maliyetlerden dolayı şimdide Pirinç krizi kapımızda

Son dönemde giderek artan ihracat yasakları ve diğer sorunlar nedeniyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi yeni bir uyarı yayımladı.

12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi tarafından yayımlanan Mayıs ayı verilerine göre, uluslararası pirinç fiyatları peş peşe beşinci ay artarak 12 ayın en yüksek seviyesine doğru ulaştı.

En çok artış pirinçte görülebilir

Buğday ve diğer tahıllardan et ve yağlara kadar birçok gıdanın fiyatlarının arttığı belirtilirken, sırada en çok artış görülebilecek ürünün pirinç olabileceği söylendi.

Uzmanlar pirinç üretiminde herhangi bir sorun olmadığını söylerken, bununla birlikte artan buğday fiyatları ve daha yüksek çiftçilik maliyetleri.

Prinç stoklarında düşüş olabilir

Japon bankası Nomura'nın baş ekonomisti Sonal Varma, "İleriye dönük pirinç fiyatlarını izlememiz gerekiyor, çünkü giderek hızla artan buğday fiyatları pirincin yerini almasına, talebin artmasına ve mevcut stokların düşmesine yol açabilir."

“Korumacı önlemler aslında çeşitli nedenlerle küresel düzeyde fiyat baskılarını kötüleştiriyor" derken, “Çiftçilikler için yem ve gübre maliyetleri artıyor ve enerji fiyatları ekim maliyetlerine ekleniyor. Bu nedenle, ülkelerden daha çok korumacılık görme riski var."

Fiyat artırmak için görüşüyorlar

Sonal Varma, bununla birlikte, küresel pirinç stoklarının bol olduğunu ve Hindistan'da bu yaz hasadın iyi olması beklendiğinden, pirinç fiyatı risklerinin düşük olduğunu belirtti.

Mayıs ayı sonlarında bir Taylandlı hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Tayland ve Vietnam, pirinç ihracatlarının fiyatını artırmaya yönelik bir anlaşma üzerinde görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.

İhracat yasağı gelebilir

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi David Laborde ise verdiği demeçte, “Hindistan'ın önümüzdeki haftalarda buğday ve şekerden sonrayı düşündükleri gibi pirinç ihracat yasağı getirmesinden çok daha fazla endişeleniyorum."

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Hindistan ve Çin, dünyanın en büyük iki pirinç üreticisi ve küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturmakta.

Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü Güney Asya bölge temsilcisi Nafees Meah de, küresel olarak artan enerji maliyetlerinin pirinç üretim maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekledi.