KDV ve akaryakıttan alınan ÖTV oranında artışa gidilmesiyle birlikte esnafın yaşayabileceği problemlere dikkati çeken Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmeden, bu zam yağmuru sona ermeli. Esnaf için bir muafiyet olmalı” dedi.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, zamlar ve artan maliyetlerin esnafın belini büktüğünü söyledi.

KDV ve akaryakıttan alınan ÖTV oranında artışa gidilmesiyle birlikte esnafın yaşayabileceği problemlere dikkati çeken Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “KDV ve ÖTV’de yapılan düzenlemeler ve artan maliyetler, esnafın belini büküyor. Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmeden, bu zam yağmuru sona ermeli. Hayatın merkezinde olan esnaf için bir muafiyet olmalı” dedi.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, KDV ve ÖTV oranlarında yaşanan artışa dair değerlendirmelerde bulundu.

Enerji fiyatlarına yapılan zamlar sonrası artan maliyetlerin esnaf ve sanatkarları zor durumda bıraktığını belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, bu maliyetlerin ürün ve hizmetlere yansımasının kaçınılmaz olacağını söyledi.

KDV ve ÖTV’de yapılan düzenlemeler ve artan maliyetlerin, esnafın belini büktüğüne işaret eden Bilgit, “Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmeden, bu zam yağmuru sona ermeli. Hayatın merkezinde olan esnaf için bir muafiyet olmalı. Son dönemde yapılan düzenlemelerle esnafın sırtına binen zam ve vergi yükünün yansıması bir şekilde fiyatlara etki edecek. Esnafın istemese de fiyat artışı yapmak zorunda kalması en çok vatandaşı etkileyecek” diye konuştu.