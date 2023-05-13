ARSİYAD'da bayrak değişimi

Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Gürsel Durmuş, görevini Başkan Vekili Erdinç Acar’a teslim etti.BURSA (İGFA) - Podyum Davet’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. ARSİYAD faaliyetlerini içeren tanıtım filminden sonra Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Gürsel Durmuş, çalışmalarının, fikirlerinin temeline her zaman ARSİYAD’ı koymaya çalıştıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve ARSİYAD’ın 20. yılını muhteşem bir organizasyonla kutlayarak Artvin kökenli çok değerli kurum ve kişilere ödüllerini taktim ettik. Büyük bir sabır ve gayretle adım adım ilerleyerek gerçekleştirdiğimiz güzel işler, bütün emeklerimiz bu vesileyle önemli bir değere dönüşerek tarihe önemli bir not olarak geçmiştir. Bu başarıda büyük payı olan başta yönetimimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KURUMSALLAŞMA ADINA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

ARSİYAD’ın 20 yılının büyük bir emeğin, çabanın, önemli bir yolcuğun birikimi olduğunun altını çizen Gürsel Durmuş, “ARSİYAD, bizim yönetimimiz döneminde tüzüğünü günün ihtiyaçlarına uygun güncellemiş, ilke ve kurallarını yazılı hale getirmiş, kurumsallaşma yolunda önemli bir aşama kat etmiştir. Bu ilkeli çalışma anlayışı devam ettikçe kendi alanında fark yaratarak örnek SİAD olma yolculuğuna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Divan Heyeti seçimi yapıldı, Hüseyin Ertaş Divan Başkanlığına, Erdem Kaya Divan Başkan Yardımcılığına, Fatma Durgun Yetgin de Divan Katip üyeliğine seçildiler. Gündem gereği faaliyet raporu, hesap raporu ve denetleme kurulu raporları okunup, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Oybirliğiyle bir tüzük değişikliği yapılarak ARSİYAD Disiplin Kurulu oluşturuldu. MARSİFED’e üyelik de oybirliğiyle onaylandı.

Son olarak, derneğin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerine geçildi. Yapılan açık oylamada oy birliğiyle Erdinç Acar başkanlığındaki liste ARSİYAD Yönetim Kurulu’na seçildi. Yönetim kuruluyla birlikte görevi devralan Erdinç Acar ise yaptığı teşekkür konuşmasında, “ARSİYAD gibi, başarılı bir dernekte başkanlık yapacak olmak; benim için mutluluk ve onur verici bir durumdur” dedi.

ARSİYAD’a hizmet eden tüm başkanlara ve yöneticilerine teşekkür eden Erdinç Acar, “Bayrağı daha yukarılara çıkarmak için ekip olarak kararlılıkla çalışacağız. Hem Gürsel Başkanımızın, hem de geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerimizin bundan sonra da ARSİYAD için yapılacak çalışmalara ve projelere her türlü katkıyı sağlayacaklarından eminim” şeklinde konuştu.

İŞTE YÖNETİM

ARSİYAD’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Erdinç Acar, Mehmet Emin Tansi, Mürsel Özay, Ali Dayal, Erdi Altıntaş, İbrahim Muratoğlu, İlhami Leventoğlu, Ali Sinan Duran, Yener Özemre, Armağan Gümüş, Öner Bilgin, Hakan Devrim Atabey, Şevket Etyemez, Nihal Altunkaya, Mine Satır, Mesut Küçük ve Çağlar Aydın."