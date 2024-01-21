“Arsa 2024’te de çok konuşulacak”

Türkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutmak için başlatılan ‘Nef Yatırım Sohbetleri’nin ikincisi Bursa’da gerçekleşti. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2024’te de en çok arsanın konuşulacağına dikkat çekerek, ‘Altyapısı ve bürokratik süreçleri tamamlanmış arsaların daha fazla talep görmeye devam edeceği’ mesajını verdi.BURSA (İGFA) - Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markası Nef’in başlattığı ‘Nef Yatırım Sohbetleri’nin ikincisi Bursa’da gerçekleşti. Türkiye ve dünya ekonomisini nelerin beklediğinin tartışıldığı özel etkinlikte, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye’de emlak piyasasının Avrupa’da lider olduğuna işaret ederek, enflasyonist ortamda arsanın yıldızının parladığın, 2024’te de bu durumum devam edeceğimin mesajını verdi. Arsaya talebin yine yüksek olacağını kaydeden Timur, 2023’te arsanın konuttan, altından, dövizden ve borsadan daha fazla kazandırdığına dikkat çekti. Bu sebeple konut satışının 1,2 milyon civarında olduğu 2023’te başta arsa olmak üzere konut dışı satışın 1,5 milyonu aştığına dikkat çekti. “Nef olarak arsaya geçmemizin sebebi erişilebilir gayrimenkul üretmek” dedi.

Ekonomi Gazetesi ve Nef iş birliğinde Gaziantep’in ardından ikincisi gerçekleşen “NEF Yatırım Sohbetleri”nde konuşan Timur, konut meselesinin sosyal bir meseleye döndüğünü ifade ederken, “Gayrimenkul yatırımı enflasyondan korunmak için bizde çok geleneksel bir yatırım refleksi. Biz de bu anlamda bir ürün çeşitliliğine gittik. Arsaya ilgi çok yoğun. Biz de burada önce altyapı sorunlarını hallederek daha doğru bir yatırım fırsatı sunuyoruz ve yatırımcılarımızı bürokratik süreçlerini tek elden çözmüş oluyoruz.” dedi. Timur, Türkiye'nin en değerli bölgelerinde sıfır riskli, sürekli kazandıran arsa yatırımı sunan Nef Arsa’yı Bursa Orhaneli'ne taşıdıkları bilgisini de verdi.

Nef Yatırım Sohbetleri, tüm Türkiye’ye yayılacak

Dünya ve Türkiye ekonomisine dair öngörülerin, gayrimenkul sektöründe dönüşümün ve piyasalardaki gelişme ve beklentilerin konuşulduğu etkinliğe yoğun katılım sağlandı. İkinci etkinliği Bursa’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Timur, etkinliğin tüm Türkiye’ye yayılmasını hedeflediklerini belirtti. Timur şu yorumları yaptı: “Kentlerde, sanayicilerle, iş insanlarıyla toplantılar organize ediyoruz. Bu toplantıların faydalı olmasını umuyoruz. İnsanlar da genellikle faydalarını görüyor. Bu toplantıları Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin ve dünyanın gittiği yönü farklı şehirlerde anlatmayı sürdüreceğiz. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde önemli bir üretim merkezi konumunda olan Bursa, bizim için çok önemli bir yere sahip.”