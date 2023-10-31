ARNİAD'dan uluslararası temaslar

Bursa’daki Arnavut kökenli iş insanları tarafından kurulan Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), kısa sürede içerisinde hem ulusalda hem uluslararası arenada önemli çalışmalara imza atıyor.BURSA (İGFA) - Arnavut kökenli iş insanlarının Bursa’da kurduğu ARNİAD, hem ulusalda hem de uluslararası arenada önemli işlere imza atıyor.

Kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen pek çok etkinliğin ve çalışmanın altına imza atan ARNİAD, bu kez de Türkiye’yi Avusturya’da temsil etti.

Arnavut İş İnsanları Birliği'nin Avusturya'da gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Bican, Bayram Taşocak, gerçekleştirdikleri önemli temasların ardından yurda döndü.

Avusturya’daki görüşmelere dair açıklamalarda bulunan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, “Buradaki temaslar kapsamında; Birlik Başkanı Yll Bllakaj, Büyükelçi Lulzim Pllana, Priştina Belediye Başkanı Përparim Rama, Usaid sorumluları ve Balkanlardan gelen iş insanları ile görüşmeler sağladık. Görüşme gerçekleştirdiğimiz isimleri şehrimize, Bursa’mıza davet ettik. Umuyorum ki bu gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çok başarılı iş anlaşmalarına dönüşecektir. Arnavut İş İnsanları Birliği’ne üye derneklerle olan kültürel faaliyetler ve iş insanlarıyla olan ticari ilişkilerimizi geliştirmek adına daha sık bir araya gelmeyi kararlaştırdık. Bu görüşmeler neticesinde işbirliklerimiz giderecek artacak" diye konuştu.