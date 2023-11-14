Armut üreticisi isyanda! Tarlada 8 lira, pazarda 35 lira...

Dünyanın en iyi armudunun üretildiği Ağaköy’de tarlada 8 lira olan armudun pazarda 35 liradan satılmasına çiftçiler isyan etti. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için desteklerin artarak devam etmesini isteyen üreticiler, dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen armudun kıymetinin daha fazla bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.Duygu TAŞKIRAN - M.Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) -Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde yetişen deveci armudu lezzetini toprağından, havasından ve Uludağ'ın kaynaklarından alması nedeniyle çok tatlı ve sulu. Yurt içinde fazlasıyla talep gören bu meyve, yurt dışında da aynı oranda talep görüyor ve dünyaya satılıyor.

ARMUT ÜRETİCİSİ BANKALARA ÇALIŞIYOR, TÜCCAR KAZANIYOR

Dünyanın en iyi armudunun üretildiği Ağaköy’de tarlada 8 lira olan armudun pazarda 35 liradan satılmasına isyan eden çiftçiler, “Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Mazota verilen destekler gerçekten çok komik. Gürsu’nun Hasanköy, Adaköy, Canbazlar gibi köylerinde soğuk hava deposu yok. Soğuk hava deposu olsa buralarda, tüccar geldiğinde ne kadar armut istiyorsa o kadar alır, parasını peşin öder. Soğuk hava deposu olmadığı için çiftçi tüccara muhtaç kalıyor. O zaman tüccar armudu ne kadar isterse alıyor, parasını da uzun vadede ödüyor. Çiftçi banka kredileri ile çarkı döndürmeye çalışıyor. 70 bin lira kredi alıyor, 50 bin lira faiz ödüyor. Çiftçi tamamen bankalara, faize çalışıyor.” dediler.

“ÇİFTÇİLERDE BİRLİK BERABERLİK YOK!”

Rençberler arasında birlik ve beraberliğin de olmadığına dikkat çeken çiftçiler, kooperatif ya da ziraat odalarının bu konuda yetersiz kaldıklarını ifade ederek, “Bir soğuk hava deposu yapılacaktı ziraat odası tarafından ancak yapılamadı. Yeterli para toplanamadı. O dönem 15 milyona yapılacak olan soğuk hava deposu, şimdi 50 milyon lira. Birlik beraberlik olsaydı, bugün armut üreticisi 8 lira değil, 15 lira kazanabilirdi.” diye konuştu.

IRAK, SURİYE, RUSYA VE UKRAYNA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Vekili Fatih Çankaya, sürece ilişkin, meyvelerin çiçeklenme döneminin ilkbaharda oluşması sonrasında olgunlaşma döneminin başladığını ve son olarak da hasadın gerçekleştiğini belirterek, "Hasat yapıldıktan sonra meyveler soğuk hava deposuna girer, en son da pazara çıkartılır. Pazar yurt içi ve yurt dışı satışları kapsamaktadır. Irak, Suriye, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere de ihracat yapılmaktadır" dedi.

Meyve çeşitlerinin yazlık ve kışlık olmak üzere ikiye ayrıldığını da kaydeden Çankaya, “Armudumuz çok lezzetli, tatlı ve suludur. Toprağından, havasından, suyundan ve Uludağ'ın kaynaklarından dolayı bu enfes lezzet armutlara yansımıştır” ifadelerini kullandı.