Armut, İtalyan rakibi ile birleşti

Armut, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşerek, Avrupa’nın lider hizmet pazar yeri olma yolunda önemli bir adım atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşmesi sonrasında; dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya’nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu toplam 14 ülkeye çıkaracak.

Çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut’ta olacak yeni şirket, EMEA bölgesindeki lider yerel hizmet pazaryeri olmayı hedefliyor.

Bugüne kadar Armut ve ProntoPro toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, iki şirketin toplam hizmet veren sayısı da 1,4 milyona ulaşmış olacak. Birleşmeden doğan yeni şirketin büyük hissesini ve yönetimini elinde tutan Armut, aldığı 15 milyon Euro değerindeki yeni yatırımla da büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Birleşen şirketin co-CEO’luğunu Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim üstlenirken; 22 farklı milletten toplam 206 çalışana ulaşacak yeni şirket, İstanbul ve Milano merkezlerinde işe alımlarla hızla büyümeye devam edecek.