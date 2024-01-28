Armatür sektörü ihracatı 4 milyar doları aştı

Geçtiğimiz yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü, yeni dönem hedeflerini belirledi.İSTANBUL (İGFA) - 2023’te 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren Armatür sektörünün çatı kuruluşu ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı toplantıda; 2023’te yapılan faaliyetler, 2024 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı.

Geçtiğimiz yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde ihracat birim fiyatı 5,53 dolardan 6,13 seviyesine yükseldi.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA'NIN

Sektörün 2023 yılında 511,3 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden Turhan, Rusya'nın 273 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 182 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, 2022 aralık ayına kıyasla İran’a ihracatın yüzde 70,84 artışla 7,51 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladığını kaydetti.

Armatür sektörünün sanayi başta olmak üzere tarımda, evsel alanda ve birçok sektörde var olduklarını kaydeden Turhan, sanayinin nabzını tutan bir sektör olduklarını belirtti. 2023 yılını geçen yıla oranla yüzde 1 artışla 4 milyar dolarla kapattıklarını ifade eden Turhan, "Bu oran beklediğimiz bir artış değildi, daha iyi olabilirdi. 2023 yılında başta şubat ayında yaşanan deprem olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel yaşanan birçok olumsuz etki bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Bir de son dönemde enflasyonla mücadele çalışmaları gibi sebeplerden dolayı bir durgunluk içerisine girdik. Sektör olarak 2024 yılında durgunluğu daha fazla hissedeceğimizi düşünüyoruz. Enflasyonun, bu pahalılığın aşılması için bu tür önlemlere ihtiyaç var.” dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta asrın felaketi niteliğindeki depremin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Turhan, deprem bölgesinde orta ve uzun vadede bir imar çalışmasında yerli ürünlerin kullanılmasıyla iç piyasanın canlandığını söyledi.

BÜYÜMEYE RESESYON FRENİ

Geçen yıl tüm ihracat pazarlarında bir daralma olduğunun altını çizen Turhan, Avrupa'da bir resesyon ve daralmanın olduğunu, sektörün de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Turhan "Dünyada bir daralma söz konusu, bu durum sadece bizimle alakalı değil. Dünyadaki büyümenin yüzde 1'lerde olacağı düşünülüyor. Bu rakamların buralarda olması büyüme değil, aslında küçülmeyi gösteriyor." dedi.