Arıcılara kovan desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla arı üreticilerine kovan desteğine devam ediyor. Serikli 29 arı üreticisine 87 adet arı kovanı hibe edildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesiyle kırsal bölgelerdeki üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal hizmetler Dairesi Başkanlığı tarımın, hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilirliği için üreticiye her alanda destek oluyor. Bu kapsamda bal üretiminin yoğun olduğu Serik’te arıcılara 87 arı kovanı teslim edildi. Kovan desteğinden faydalanan üreticiler durumdan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkürlerini ilettiler.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Serik’te uzun yıllar arıcılık faaliyeti yürüten aynı zamanda Hacıosmanlar Mahallesi Muhtarı olan Mustafa Güzel, Başkan Muhittin Böcek’in her konuda kendilerine destek verdiğini dile getirerek şöyle devam etti, “Muhittin başkanımızın bizden biri olduğunu her zaman hissediyoruz. Kendisi de köylü çocuğu olduğu için üretimin tarımdan, kırsaldan başladığı bilinci bizler için çok önemli. Arıcılık faaliyeti bu bölgede çok önemli bir geçim kaynağı. Artan maliyetlerden ötürü kovan desteği bu anlamda çok önemli. Bu destek bize ilaç gibi geldi. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.