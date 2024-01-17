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Ardahan, Muğla ve Konya satış hacimleri büyüyor... İşte KOBİ'lerin e-ticaret raporu

EKONOMİ 17.01.2024, 13:58
Ardahan, Muğla ve Konya satış hacimleri büyüyor... İşte KOBİ'lerin e-ticaret raporu

KOBİ E-ticaret Raporu açıklandı. Rapora göre; Ideasoft’un geliştirdiği e-ticaret altyapısını kullanan siteler; 2023 yılında 9 milyondan fazla tüketicinin 103 milyon adet ürün ihtiyacını karşıladı.İSTANBUL (İGFA) - Her geçen gün büyüyen e-ticaret ekosistemine, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve küçük ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret yolculuklarında ışık tutmak amacıyla hazırlanan IdeaSoft2023 KOBİ E-Ticaret Raporu açıklandı.

Rapor, 19 binden fazla e-ticaret sitesinin, 9 milyondan fazla ürün siparişi analiz edilerek oluşturuldu.

Raporda; satılan ürün adedi, satış hacmi yükselen sektörler, günler ve mevsimlere göre dağılımları, sipariş verilen bölgeler, kargo tercihleri, ödeme yöntemlerine kadar kapsamlı istatistikler yayınlandı.

TOPLAM HACİM 8 ORANINDA ARTARAK 15 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

9 milyonu aşkın siparişle oluşturduğu raporuna göre, 2023 yılında 9 milyondan fazla tüketici, 103 milyon adet ihtiyacını IdeaSoft'un geliştirdiği e-ticaret altyapılarını kullanan siteler üzerinden karşıladı. Toplam hacim 2022 yılına göre 8 oranında artarak 15 milyar TL'yi geçti. Satılan ürün adedi 103.640,231 olurken, sepetteki ürü adedi ise 11.33, sepet ortalaması ise 1.711,14 TL oldu.

Alınan siparişler cihaz bazlı incelendiğinde ise siparişlerin %71.3'lük kesiminin mobil cihazlar üzerinden alındığı ortaya çıktı. Mobilden satılan ürün adedi 6.517.44 olurken, mobilden satış oranı %71.3'e yükseldi. 2022'de bu rakam 61.99'du. Desktoptan verilen sipariş sayısı 2.624.432 olurken, bu sayı 2022'ye göre düşüş göstererek %28.7 oldu. 2022 yılında bu rakam %38.01'di.

BÖLGELERE GÖRE SİPARİŞ ORANLARI

En çok sipariş veren bölgeler 2021 yılı ile aynı sıralamaya sahip oldu. İstanbul'un yer aldığı Marmara Bölgesi en çok sipariş veren bölge olurken, %4.06'lık sipariş oranıyla Güneydoğu Anadolu en az sipariş veren bölge oldu. Bölgelerin sipariş oranları ise; Marmara %42.08, İç Anadolu ,80, Karadeniz .49,Ege %7.92, Akdeniz .08, Doğu Anadolu %4.57, Güneydoğu Anadolu %4.06 olarak gerçekleşti.

ARDAHAN, MUĞLA VE KONYA’DA SATIŞ HACİMLERİ BÜYÜYOR

İlk 3 sıranın yine değişmediği il bazlı sipariş rakamlarında Ardahan, Muğla, Konya gibi şehirlerin büyüyen satış hacimleri dikkat çekti.  İllere göre satış hacimleri ise; Kocaeli %2.91, Ankara %9.28, Eskişehir %1.35, Adana %3.96, Ardahan %3.78, Bartın %1.85, İstanbul %27.69, Tekirdağ %1.54, Adıyaman %1.90, Konya %2.26, İzmir %7.03, Balıkesir %1.27, Manisa %1.76, Muğla %2.08, Gaziantep %1.46, diğer iller %29.08olarak gerçekleşti.

ÜRÜNLERİN  %47.69'U ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEĞİ İLE SATILDI

E-ticaret sitelerinden satılan ürünlerin %47.69'u ücretsiz kargo seçeneği ile satıldı. İşletmelerin %52,31’ikargo ücreti alırken, %47,69'u ise kargo ücreti almıyor.

Kışın %27.44, İlkbahar %31.49, Yaz %8.95 ve Sonbahar %32.12 oranında satış gerçekleşti.

EN ÇOK SATIŞ OLAN GÜN SALI

En çok satış olan gün .43 ileSalı olurken,Pazartesi .33, Çarşamba .71, Perşembe .57, Cuma .70, Cumartesi .52, Pazar .74olarak gerçekleşti.

Alışveriş saat aralıklarına bakıldığında en çok siparişin 14.00-15.00 saat aralığında verildiği görülürken, %0.27'lik sipariş oranına sahip 05-06 saat aralığı ise listede son sırada yer aldı.

Sipariş veren kullanıcıların %77.12'si en çok kredi kartıyla ödeme seçeneğini tercih ederken, kapıda ödeme .21'lik yüzdeyle ikinci sırada yer alıyor. %8.67 ise Havale- EFT tercih ediyor.

Alışverişlerini taksitle yapmayı tercih eden kullanıcıların %84.22'si tek çekim, %3.40'ı ise 2 taksit seçeneğini tercih ediyor. %4.84 3 taksit, %1.78 4 taksit, %0.84 5 taksit, %2.51 6 taksit, %2.51 de 7 ve üzeri taksit seçeneklerini tercih ediyor.

HIRDAVAT&YAPI MARKET SEKTÖRÜ YİNE ZİRVEDE

2023 yılında toplam satış en yüksek sektörler arasında Hırdavat&Yapı Market Sektörü yine zirvede yerini korurken, bir önceki sene ilk 10'da yer almayan çok çeşitli ürünler de 10. sıradan listeye dahil oldu.

İlk on sektör; Hırdavat&Yapı Market, Mobilya, Elektronik, Gıda, Beyaz Eşya&Ev Aletleri, Av&KampOutdoor, Otomotiv Yedek Parça, KişisekBakım&Kozmetik, Tekstil&Giyim, Çok Çeşitli ürünler oldu.

TOPLAM CİRO BAZINDA EN ÇOK BÜYÜYEN SEKTÖR %507.41 İLE MOBİLYA

Toplam ciro bazında en çok büyüyen ilk 10 sektörde ilk üçte10.854.13 TL sepet ortalaması %507.41 ile Mobilya, 3.784.86 TL sepet ortalaması %307.54 ile Saat&Optik ve 706,51 TL sepet ortalaması %297.73 ile Çanta yer aldı. Diğer sektörler ise;Cep Telefonu, Motosiklet Ekipmanları, Elektrik, Elektronik, Av&KampOutdoor,veIsıtma&Soğutma oldu.

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