Araç kiralamada elektrikli araçlara yatırım

Araç kiralama sektörü pandemi öncesindeki günlerine dönmeye çalışırken, Filorenta şirketi, operasyonel araç kiralama sektöründe elektrikli araçlara yapacağı yeni yatırım planlarıyla büyüme hedefledi.İSTANBUL (İGFA) -Filorenta Genel Müdür Yardımcısı Engin Kılıç, otomotiv sektöründe yeni araç tedarik etmekte sıkıntı yaşandığını, kredi imkanlarının da kısıtlı olduğu bu dönemde müşterilerinin araç taleplerini en iyi şekilde karşıladıklarını belirtti. Elektrikli ve hybrid araçlara büyük talep olduğunu belirten Kılıç, şirket olarak 2023 yılı sonuna kadar araç filolarındaki elektrikli araç sayısını toplam araç sayısının yüzde 10 oranına çıkarmak için yatırım planladıklarını kaydetti.

“Araç kiralama sektörünün 2023 yılı itibariyle pandemi öncesine dönmesini bekliyoruz" diyen Kılıç, "Bu dönemde tüm dünyada enerji ve petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte elektrikli ve hybrid motorlu araçlara büyük talep var. Filorenta olarak son iki yılda araç filomuza hybrid araçları ekledik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar filomuzdaki elektrik araç sayısını yüzde 10 seviyesine getirmek” dedi.

DEĞİŞİMİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan yeni ekonomik düzenle dünyada otomotiv sektöründe yaşanan dinamikleri, hızlı değişimi anlamaya çalışarak Filorenta müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını aktaran Engin Kılıç ,“Ülkemizde ve dünyada otomotiv sektörü çok hızlı değişiyor. Pandemi süreci ve sonrasında gelen enerji ve petrol fiyatlarındaki artış bu değişimi hızlandırdı. Türkiye’deki kiralık araç sektöründeki tüm araçların yaklaşık yüzde 8’i elektrikli ve hybrid araçlardan oluşuyor. Filorenta olarak bu değişime ayak uydurmamızı sağlayacak yatırımları yaparak araç parkımızın yüzde 10’nu elektrikli ve hybrid araç olmasını planlıyoruz. Bu sayede 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.