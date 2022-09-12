"Araç alacaklar kararlarını ertelemesin!"

Güncel veriler ışığında sıfır ve ikinci el araç pazarını değerlendiren sektör temsilcileri, bu fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, güncel veriler ışığında sıfır ve ikinci el araç pazarını değerlendirdi.

Otomotivde son 2 seneye damgasını vuran çip krizinin etkileri tam olarak bitmeden sektörün son 7-8 aydır da lojistik, hammadde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Yalçın, “Daha önceden pandemiyle birlikte doğan bir çip krizini yaşarken, bugün geldiğimiz noktada tüm dünya lojistik, hammadde ve enerji gibi farklı sorunlarla boğuşuyor. Tabii ki otomotiv sektörü de bundan nasibini alıyor. Bu sorunlarda üretim maliyetlerinin yükselmesiyle araç fiyatlarında da global anlamda artış yaşanıyor. Yakın zamanda da bu 4 sorunlu konu hakkında bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten hali hazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak %50’ye yükseldi. Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek. Bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. Globalde de olacağı için Türkiye de bundan payına düşeni alacak” dedi.

Eylül-Ekim döneminde markadan markaya değişse de genel olarak yüzde 10 oranında tedarikte pozitif birtakım gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz” dedi.