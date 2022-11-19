Araba vapurlarında en düşük ücret İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UKOME’de oybirliği ile alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurlarının ücret tarifesini güncelledi. Artan akaryakıt fiyatları başta olmak üzere tüm maliyetleri sübvanse etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ücretleriyle yine mil başına en düşük ücretle hizmet vermeye devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararıyla İZDENİZ A.Ş. bünyesinde hizmet veren araba vapuru ücret tarifesinde güncelleme yaptı.

Son yapılan 9 Kasım 2022 tarihli UKOME Genel Kurulu’nun oy birliği kararıyla Bostanlı - Üçkuyular hattında hizmet veren feribotların ücret tarifeleri, artan maliyetler nedeniyle güncellendi. 1 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle motosiklet biniş ücreti 13 TL’den 16 TL’ye, otomobil biniş ücreti 45 TL’den 55 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 100 TL’den 125 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 185 TL’den 230 TL’ye, TIR biniş ücreti 350 TL’den 430 TL’ye yükseltildi.

Büyükşehir’den yaklaşık yüzde 250 sübvansiyon Akaryakıt, elektrik, personel ve döviz kuruna bağlı olarak yedek parça temini giderlerinde meydana gelen artışlar göz önüne alındığında, deniz yoluyla araç taşımacılığının devamlılığı için ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bostanlı-Üçkuyular hattında gün içerisinde 15 dakikada bir olmak üzere hafta içi 56, hafta sonu 52 sefer düzenleniyor. Son iki yıldır sadece akaryakıt maliyetinde yüzde 588,72 artış meydana geldi. Mevcut durumda her taşınan araç için, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2,5 araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon yapılıyor.

Artışa rağmen en düşük ücret Son artışlara rağmen Türkiye’de deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerin ücret tarifeleri göz önüne alındığında mil başına en düşük taşıma ücreti İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya devam ediyor. Taşınan araçlarda şoför dışında bulunan yolculardan da herhangi bir ücret alınmazken gemilerde bisikletliye uygulanan 5 kuruşluk ücret uygulaması da devam edecek.