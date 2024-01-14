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Antalyalıların gözdesi oldu

EKONOMİ 14.01.2024, 09:28
Antalyalıların gözdesi oldu

Antalya’nın en güzel noktalarında ziyaretçilerine uygun fiyatlı, leziz ve temiz bir hizmet sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisleri 2023 yılında da Antalyalıların tercihi olmayı sürdürdü. EKDAĞ’a ait tesisler geçen yıl 848 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - Atatürk Parkı Sosyal Tesisi, Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, Boğaçayı Plajı Sosyal Tesisi, Düden Parkı Sosyal Tesisi, Belediye Kafeteryası, Düden Park Sosyal Tesisi ve Barbaros Çay Bahçesi ile Antalyalılara hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ, 2023 yılında 848 bin misafirine en güzel şekilde hizmet verdi. Birbirinden zengin menüleri uygun fiyatla Antalyalılara sunan EKDAĞ keyifli zamanlara ev sahipliği yaparak ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırladı.  

BARBAROS ÇAY BAHÇESİ ZİRVEDE

EKDAĞ’ın en çok ziyaretçi ağırlayan tesisi Antalyalıların anılarında önemli bir yer tutan Barbaros Çay Bahçesi oldu. Konyaaltı Caddesi üzerinde şehrin tarihine ışık tutan Barbaros Çay Bahçesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini anılarla dolu bu eşsiz ortamda buluşturuyor. Yerel ve ulusal mutfak lezzetleriyle hizmet veren Barbaros Çay Bahçesi engelli bireylerin rahatı ve konforlu ulaşım imkânları ile de tercih edilen bir adres oldu. 2023 yılında 188 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Barbaros Çay Bahçesi, 16 bin 500 adet semaver, 137 bin adet çay tüketimi ile semaver çay geleneğini geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürdü.

PLAJ KEYFİNİN ADRESİ KONYAALTI SOSYAL TESİSİ

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde EKDAĞ’a bağlı hizmet veren Mavi Bayraklı Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi de yenilenen yüzü ile 2023 yılında kapasitesini artırarak 187 bin ziyaretçiye hizmet verdi. Konyaaltı sahilinin temiz plajında misafirlerine konforlu, kaliteli, huzurlu ve uygun fiyatlı hizmet sunan tesis 400 kişilik şezlong alanı ve kafesi ile özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi oldu.

BOĞAÇAYI PLAJI’NA 108 BİN ZİYARETÇİ

Boğaçayı Köprüsü’nün batısında hizmete sunulan ve EKDAĞ’a bağlı hizmet veren Boğaçayı 1 No’lu plaj işletmesi de kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla 2023 yılında 108 bin ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine kahvaltıdan, fastfood ürünlerine, dünya kahvelerinden çeşitli sıcak ve soğuk içecek menüleriyle birçok seçenek sunan tesise gelen misafirler zengin menüden sipariş ettikleri ürünleri Akdeniz’in mavisi ve Torosların muhteşem manzarası eşliğinde tüketirken, deniz keyfi yaşamayı da ihmal etmedi. Antalya Büyüşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde hizmet veren Belediye Kafetarya ve Yemekhanesi ise 93 bin kişiye hizmet verdi.

44 TON BALIK SATIŞI YAPILDI

Akdeniz’in mavisi ile Beydağları’nın eşsiz manzarasına karşı keyifli ve konforlu vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerine ev sahipliği yapan EKDAĞ Atatürk Pakı Sosyal Tesisi ise 2023 yılında 176 bin ziyaretçi ağırladı. Antalya’nın gözdesi EKDAĞ Düden Park Balık Çarşısı ise taze ve sağlıklı deniz ürünlerini tercih edenlerin uğrak yeri oldu. Balık mahsullerinin yanı sıra birbirinden leziz salata, meze, et, tavuk ve burger çeşitleriyle de dikkat çeken ve 96 bin kişiye hizmet veren Düden Balık Çarşısı’nda 2023 yılında 44 ton balık satışı yapıldı.

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