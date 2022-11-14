Antalyalı üreticilere lale soğanı dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın verimli topraklarının boş kalmaması, üreticinin kazancının artması, ekonomiye katkı sağlanması amacıyla Yerelden Kalkınma Projelerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda Akseki’de muhtarlar aracılığıyla 5 bin adet lale soğanı dağıtımı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Bölgede alternatif gelir kaynağı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde lale soğanı üretim sahası oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez komşu ilçe Akseki’yi lale soğanlarıyla buluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki’de 5 bin adet lale soğanı dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi toprakla buluşacak lale soğanlarını bu sayede çoğaltılıp, üretimi teşvik için yeniden üreticilere dağıtacak. Bu sayede bölge hem alternatif bir ürünle tanışacak hem de vatandaşın gelir kaynağı artacak.

Üretime Katkı Sağlayacak

Akseki Merkez Boğaz Mahallesi Muhtarı Mustafa Soylu lale soğanlarının talepte bulunan vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, “Laleler Akseki’mizde hem çevre güzelliği oluşturacak hem de üretime katkı sağlayacak. Üretim her zaman iyi bir şeydir katkıları için Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi. Aksekili Mehmet Başman da lale soğanlarını için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Bu tür desteklerin devamını bekliyoruz. Yerimiz var soğanları üretip çoğaltabiliriz. Akseki’miz için çok iyi olacak” diye konuştu.

Yerinde Ve Doğru Bir Çalışma

Akseki’de doğal çiçek soğanı üretimi ile uğraşan Sedat Emre Can Oğuz da destekten son derece memnun olduklarını belirterek, Akseki’nin Torosların ortasında çiçek soğanları ve endemik bitkiler açısından çok zengin bir bölgede olduğunu söyledi. 2014’ten bu yana çiçek soğanı üretim ve ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Oğuz, Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğinin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek şöyle konuştu; “Ortalaması bire üç ama bizim topraklarımız Akdeniz’in en güzel toprakları olduğu için bir soğana beş yavru aldığımız bile oluyor. Bu proje için çok teşekkür ederiz. Çok yerinde ve doğru bir çalışma. Devamının daha çok olmasını diliyorum.”