Antalya'nın hedefi 13,5 milyon turist

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) FVW Turizm Toplantısı’na katıldı. Başkan Böcek, Antalya’nın bu yılın ikinci yarısından itibaren oluşan yoğunluk sayesinde Ekim ayının sonu itibariyle yaklaşık 12.8 milyon yabancı misafir ağırladığını, yıl sonunda bu rakamın 13.5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ‘AKTOB) ve FVW dergisi tarafından düzenlenen TravelTalk Kongresi bu yıl, “Güneşi Takip Et” sloganıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında Swandor Topkapı Palace’ta gerçekleştiriliyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı kongrede turizmde sürdürebilirlik, sosyal medya kullanımı, acenteler ve havayollarıyla birlikte 2023 yılı için öngörü ve beklentiler konuşuluyor.

Yılsonunda 13.5 Milyon Turist Rakamına Ulaşırız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada Antalya turizmini değerlendirdi. Salgın ve hemen sonrasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında çıkan savaşın turizm endüstrisinin genelinde destinasyonlar

üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çeken Başkan Böcek, ancak Antalya’nın turizmcilerin desteğiyle bu süreci en kolay geçiren destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Antalya’nın bu yılın ikinci yarısından itibaren oluşan yoğunluk sayesinde Ekim ayının sonu itibariyle yaklaşık 12.8 milyon yabancı misafir ağırladıklarını söyleyen Başkan Böcek, yılın sonun da bu rakamın 13.5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Almanya Değer Verdiğimiz Bir Pazar

An itibariyle 2 milyon 670 bin Alman uyruklu misafir ağırladıklarını hatırlatan Başkan Böcek, “Bu rakam son beş yılın en yüksek sayısıdır. Almanya bizim en değer verdiğimiz kaynak pazarlardan biridir. Çünkü belli bir istikrarı temsil eden ve Avrupa turizm endüstrisini yönlendiren ülke konumundadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin yaşam standardını gerek altyapı gerekse kültürel faaliyetler açısından artırarak misafirlerimize iyi bir deneyim yaşatmak için yoğun bir şekilde tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Sizlerin desteğinin de her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Kongrenin ülkemiz ve turizm endüstrisi açısından başarılı geçmesini diliyorum” dedi.