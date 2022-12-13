Antalya'nın 3 ilçesinde beyanname ve ödemelere 1 ay erteleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay erteledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya'nın 3 bölgesindeki mükelleflerin mağduriyetinin önüne geçmek için vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresini 1 ay öteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız, 12 Aralık tarihinde Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösterm mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir" ifadelerine yer verilerek, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleri iletildi.

https://twitter.com/HMBakanligi/status/1602648705563332612