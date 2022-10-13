Antalya Elmalı'nın toprakları 'altın bitki' ile buluştu

Antalya’da tarımsal ürün çeşitliliğini arttırılmasına Kırsal kalkınma hamleleri ile destek sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın dayanışma kooperatifleriyle iş birliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, altın bitki olarak bilinen safranı kadın kooperatifleri aracılığıyla Elmalı’da toprakla buluşturdu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Elmalı’nın bereketli toprakları Altın bitki safran ile buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün temin ettiği safran soğanı tohumlarının ekimi Elmalı Çukurelma ve Yakaçiftlik Mahallelerinde gerçekleşti.

Toprak Ana ve Yedirenk Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifleri ile birlikte gerçekleştirilen proje ile safran bitkisinin bölge halkına ve kadın üreticilere ek gelir sağlaması hedefleniyor. Elmalı Belediyesi’nin de destekleriyle tahsis edilen iki dekar tarım alanına safran soğanı ekimi yapan kadın üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu eğitimler ve desteklerden en verimli şekilde yararlandıklarını belirterek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ettiler.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, üretime olan katkısından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan da, özellikle Safranbolu ve Amasya bölgelerinde çok verimli bir şekilde yetiştirildiğini, kadın kooperatiflerle birlikte belirlenen alanlarda safran soğanlarının ekimini yaptıklarını söyledi.

Çukurelma Mahalle Muhtarı Mustafa Kocabıyık da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kadın kooperatiflerine teşekkür ederek, Elmalı’da safran bitkisi yetiştiriciliğinin ilk kez Çukurelma Mahallesi’nde deneniyor olmasının kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını ifade etti.

Safranın dikmi ve üretiminin kolay bir ürüne benzediğini belirten Çukurelmalı üretici Saliha Alagöz de, adını duydukları ama daha önce hiç görmedikleri safran soğanlarını ilk defa ektiklerini kaydetti.