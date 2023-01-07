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Antalya'da keyif yaz kış sürüyor

EKONOMİ 07.01.2023, 17:15
Antalya'da keyif yaz kış sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi EKDAĞ A.Ş tarafından işletilen mekanlar 2022 yılında ziyaretçi akınına uğradı.ANTALYA (İGFA) - Sosyal tesisler yerli ve yabancı 453 bin 166 kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından işletilen sosyal tesislerde Antalyalılara üst seviyede kaliteli hizmet, uygun fiyatlarla sunuluyor. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri, Barbaros Çay Bahçesi, Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi ve Boğaçayı 1 No'lu plajı işleten EKDAĞ, yerli ve yabancı binlerce vatandaşın tercihi olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda hizmet veren EKDAĞ Sosyal Tesisleri her yaz tatilcilerin gözdesi oluyor. Mavi Bayraklı tesiste şezlonglardan, yürüyüş yollarına, yenilenen restorandan soyunma kabinleri ve cankurtaran ekibine kadar tatilciler, huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor. Tesis, 2022 yılında da 134 bin 536 misafirine konforlu bir deniz keyfi sundu.  

Boğaçayı’na Yeni Plaj

Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Plajı’nda Antalyalılara kazandırdığı bir diğer sosyal tesis olan Boğaçayı 1 No’lu plaj işletmesi de kısa sürede sevildi. Boğaçayı Köprüsü’nün batısında Eylül ayında hizmete sunulan işletme 39 bin 116 kişiyi ağırladı. Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren Boğaçayı 1 No’lu Plaj İşletmesi misafirlerine kahvaltı, fastfood ürünleri, şezlong ve şemsiye hizmeti veriyor.

Barbaros’ta Yeniden Çay Keyfi

Antalyalıların anılarında önemli bir yer tutan Barbaros Çay Bahçesi, 2022 yılında sosyal tesis olarak yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan Barbaros Çay Bahçesi denize karşı konumuyla keyifli çay sohbetlerin yeniden adresi oldu. Ferah ortamı, modern kafe ve mutfak bölümü ile EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Barbaros Çay Bahçesi geçen yıl 127 bin 444 kişiye hizmet verdi.

Uygun Fiyata Manzara Ve Lezzet 

Atatürk Parkı içerisinde bulunan EKDAĞ Sosyal Tesisi de Akdeniz ve Beydağlarının muhteşem manzarası, uygun fiyatlı ve lezzetli menüsüyle Antalyalıların buluşma adresi olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü falezler üzerinde yer alan sosyal tesis haftanın 7 günü ziyaretçi akınına uğrarken, 2022 yılı içerisinde de 152 bin misafir tesislerden faydalandı. Kahvaltı, lezzetli ana yemekleri ve tatlılarıyla Antalyalılar aileleriyle birlikte eşsiz Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli zaman geçirebiliyor. 

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