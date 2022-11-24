Antalya'da bir firma daha güneşten elektrik üretiyor

CW Enerji panelleri bir firma daha güneşten elektrik üretimine başladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmanın daha çatısına imzasını attı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırdıklarını söyledi.

GES yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına alanında uzman bir kadro ile çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin dört bir noktasına güneş enerji santrali uygulamalarında bulunarak firmaların ihtiyacı olan elektriği kendilerinin üretmesine katkıda bulunuyoruz. Yerli ve milli bir Türk markası olarak ülkemizde tercih edilen lider güneş paneli üreticisiyiz. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, kurduğumuz güneş enerji panelleri ile sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyor. Bu sayede biz de CW Enerji olarak dünyamız için oldukça önemli hale gelen temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamış oluyoruz. Bunun için oldukça mutlu ve gururluyuz” dedi.

Daha fazla firmanın çatısını GES ile donatma ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, bu amaçla sektördeki yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve inovatif ürünleri hayata geçirdiklerini kaydetti.