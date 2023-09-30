Antalya Büyükşehir Dünya Bankası heyeti ile buluştu

Dünya Bankası ve İller Bankası işbirliğiyle hazırlanan, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında pilot illerden biri seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası yetkilileriyle hazırlık toplantısında bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - İki gün süresince Dünya Bankası heyeti, Antalya’nın iklim değişikliğine yönelik çalışmalarını yerinde gördü.

Dünya Bankası ve İller Bankası işbirliğiyle hazırlanan, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında Antalya ve Konya pilot il seçildi. Bu projeyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Çevre ve Doğa Dostu” projeleriyle fark yaratan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesine destek verilmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde teknik kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI ANLATILDI

‘Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi’nin detaylarını görüşmek üzere Dünya Bankası, İller Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri Antalya’yı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Cem Oğuz, Lokman Atasoy, Dünya Bankası, İller Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri katıldı. Toplantı Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliğine yönelik yaptığı çalışmaları anlatan bir tanıtım videosu ve sunumu ile başladı.

TRAFİK KAYNAKLI SERA GAZLARI ÇEVRE DOSTU ULAŞIM İLE AZALACAK

Başkan Danışmanı aynı zamanda projenin koordinatörü olan Lokman Atasoy, Dünya Bankası yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında yapılan sera gazı envanter çalışmasında, ulaşımın büyük etkisi olduğunu ve karbon salımının azaltılmasında raylı sistemlerin, toplu taşımanın yaygınlaştırılmasının iklim değişikliği ile mücadele açısından son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Antalya ulaşımı ile ilgili bilgi veren Başkan Danışmanı Cem Oğuz, 2019-2023 yılları arasında Antalya nüfusunun 176 bin kişi artmasına rağmen, araç sayısının 329 bin arttığına dikkat çekti. Oğuz, “Toplu taşımada raylı sistem ağının genişletilmesiyle özel araç kullanımı azalacak, kent içi trafiğinde rahatlama olacaktır. Antalya’da 5 etap raylı sistem ağı planlandı. Bunun 3 tanesi tamamlandı. 4’üncü etap raylı sistem 18 km bunun tüm izinleri alındı. Yapım ihalesi sürecine girdik. Bundan sonraki aşamada sizden destek isteyeceğimiz 5’inci etap raylı sistem 22 km olacak. Bu etap da tamamlanınca Antalya’nın raylı sisteminin tüm etapları tamamlanmış oluyor. Böylelikle Antalya’da vatandaşlarımız bir yerden bir yere ulaşmak istediklerinde hızlı, konforlu ve güvenli olan raylı sistemi kullanabilecekler. Antalya trafiğinde büyük bir rahatlama sağlanacak” dedi.

DÜNYA BANKASI TEKNİK VE FİNANSAL DESTEK SAĞLAYACAK

Dünya Bankası yetkililerinden Joanna Masic ise belediyelerin iklim değişikliği ile ilgili konular söz konusu olduğunda merkezi hükümetlerden daha iyi çalıştığını kaydetti. Joanna Masic, bu proje kapsamında az sayıda şehir üzerinden ilerlemek istediklerini aktararak, şöyle konuştu: “Bu belediyelerin de hali hazırda bir takım eylem planlarının, yapılacak çalışmaların ve istekliliğinin yüksek olması gerekiyordu. Projenin kapsamı hem karbon emisyonlarının azaltılması hem de iklim değişikliğine uyum sağlanmasıdır.

Projenin gelişim hedefi belediyelerin iklim değişikliği karşısında dayanıklılık karbon emisyonlarında azaltmaya yönelik mekanlar hazırlamasına yardımcı olmak.

Proje kapsamında teknik destekle ilgili çalışmalarda gerçekleştirilecek. Bunun dışında sağlanan krediler üzerinden farklı finansman olanakları üzerinden sizlerin de erişebileceği teknik destek çalışmaları olacak. Yapacağımız toplantılarda ne gibi ek destekler sağlayabiliriz bunları değerlendireceğiz.”

DÜNYA BANKASI HEYETİ SAHA GEZİSİNDE

Dünya Bankası heyeti değerlendirme toplantısı sonrasında ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan depolamalı çatı tipi Güneş Enerji Santrali’ni inceledi. Ardından yine hizmet binası içerisinde yer alan enerji verimliliği çalışmalarını inceleyen heyet, tramvay ile şehir içerisinde kısa bir tur attı. Daha sonra Boğaçayı 2. Etap Projesi ve merkez hal üzerine yapılması planlanan çatı tipi GES projesi hakkında yerinde bilgilendirildi. Heyet, Döşemealtı ilçesinde bulunan bazı yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında inceleme yaparak, Antalya programını tamamladı.