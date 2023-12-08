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Antalya Antep fıstığına dönüyor

EKONOMİ 08.12.2023, 07:41
Antalya Antep fıstığına dönüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, boş bırakılan arazilerin yeni ürünlerle değerlendirilmesi amacıyla başlattığı projeler kapsamında üreticiye 4 bin adet Antep fıstığı fidanı dağıttı. Antep fıstığı üretimini geliştirmek amacıyla "Tarımın Başkenti Antalya'da 1. Antep Fıstığı Çalıştayı" düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Yerelden kalkınma hedefiyle artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için alternatif ürünler ile üretimi destekliyor. Ürün çeşitliliği oluşturmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ve Elmalı bölgesinde Antep fıstığı üretimini teşvik etmek amacıyla 4 bin adet fidan dağıttı. Ekonomik değeri yüksek olan Antep fıstığı üretimini geliştirilmesi için bilimsel bir çalışma yürütmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, “Tarımın Başkenti Antalya’da 1. Antep Fıstığı Çalıştayı” düzenledi. Antep fıstığı üretiminde Türkiye’nin en önemli üreticileri ve üniversite hocalarının katılımıyla gerçekleşen çalıştay yoğun ilgi gördü.

4 BİN FİDAN DAĞITILDI

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘1. Antep Fıstığı Çalıştayı’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ekilmeyen kurak ve susuz arazilerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Çeşitli bitki türlerini yetiştirmek için projeler geliştirildiğini kaydeden Gürbüz, “Antep fıstığı yetiştirilmesi amacıyla ilk etapta 4 bin fidan dağıtımı yaptık ve şimdi çalıştayını yapıyoruz. Tarımsal üretimde karlılığa yönelik, uzman bilgisiyle üretim yapılması, hangi ürünün daha verimli yetişeceğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ülke tarımına büyük katkı sağlayacak bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar bizlere ışık olacaktır” dedi.

TURİSTE TAZE FISTIK SATMA POTANSİYELİ VAR

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar, Antep fıstığı üretimi için iki konunun çok önemli olduğunu belirterek, “Kışın soğuk istiyor o yüzden sahilde olmayacaktır. Yazın sıcak istiyor çok yüksek yerlerde yine olmayacaktır Anadolu coğrafyasında birçok yerde fıstık üretimi var. Güneydoğu bölgesi bu işin profesyonelce yapıldığı bir bölge. Ege bölgesinde de Antep fıstığı üretimi var. Antep fıstığı kötü hava şartlarında yetişir ancak bakımsız fıstık olmaz. Kurutulmuş fıstıktan ziyade Korkuteli, Elmalı, Akseki gibi bölgelerde taze Antep fıstığını turiste satma potansiyeli var. Ürün çeşitliliğinde bu gibi konuları dikkate almak gerekiyor” diye konuştu.

3 FARKLI OTURUM

Açılış konuşmalarının ardın Antalya Ziraat Odası, Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü, Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve Türkiye’nin önemli fıstık üreticilerinin katılımıyla Antep fıstığı yetiştiriciliği ve ekonomisi ele alındı. Oturumlarda Antep fıstığı yetiştiriciliğinin kırsal kalkınma bakımından önemi, Antep fıstığı hastalık ve zararlıları, fidan temini, Antep fıstığı yetiştiriciliğinde karşılaşılan zorluklar ve çözümler ile Antalya’da Antep fıstığı yetiştiriciliği ve geliştirme potansiyeli tartışıldı. “Tarımın Başkenti Antalya’da 1. Antep Fıstığı Çalıştayı” kapsamında daha sonra ise Korkuteli ve Elmalı bölgesine teknik gezi düzenlenecek.

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