"Ankaralı yerli üretici zengin olacak"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” sözleriyle hayata geçirdiği projelerle Başkentli üreticiler desteklenirken Büyükşehir Belediyesi de tasarruf ediyor. Yavaş’ın göreve gelmesiyle ithal bitki devri sona ererken, ANFA Genel Müdürlüğü hem ‘Sözleşmeli Üreticilik Modeli’ kapsamında hem de kendi öz kaynaklarını kullanarak bitki üretiyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı yerli üreticiyi zengin etmek” sözleriyle hayata geçirdiği projeler sayesinde kent ekonomisi canlanıyor.

Yavaş’ın 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte ithal bitki devri sona ererken istihdama katkı sağlamak için yerli üreticilerden satın aldığı fideleri geliştiren, köyde yaşayan kadınlarla birlikte yeni bitki yetiştiren ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü, Beypazarı’na kurulan 2 dev serada da kendi bitkisini yetiştiriyor.

YERLİ ÜRETİCİDEN SATIN ALINAN TOP KADİFE VE MENEKŞELER BAŞKENT’İ SÜSLÜYOR

Kent ekonomisine katkı sağlamak, Ankaralı üreticileri üretime teşvik etmek için birçok kırsal destek uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Sözleşmeli Üreticilik Modeli’yle Ankaralı çiçek üreticilerine destek oluyor.

ANFA Genel Müdürlüğü şimdiye kadar sözleme imzaladığı 82 çiçek üreticisinden aldığı 9 milyon 742 bin 400 top kadife ve menekşeyle Başkenti süsledi.

ANFA KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYOR

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından ‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ kapsamında da kırsal kesimde yaşayan kadınlara geri alım garantili ücretsiz fide ve tohum veriliyor.

Projeden yararlanan kadınlara gübre desteği de verilirken fidelerin haftalık bakımları ANFA tarafından yapılıyor. Yetiştirilen bitkileri piyasa değerinin altında satın alan ANFA, büyük tasarruf sağlıyor.

‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ ile 231 kadına 1 milyon 178 bin çiçek fidesi verildiğini belirten Beypazarı seralarından sorumlu Ziraat Mühendisi İlayda Duran, “2019’dan önce Ankara kendi çiçeğini çevre illerden alıyordu. Beypazarı sera kurulumundan itibaren 2 yıldır kendi çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Köyde yaşayan kadınlar öncelikle bizimle iletişime geçiyor. Kadınlarımıza fidelerimizi veriyoruz. Onlar çiçeklerini yetiştiriyor. 45 günlük süreç içerisinde gübreleme, bakım, ilaçlama gibi yetiştirme aşamalarında üretici kadınlara destek veriyoruz. Süreç sonunda aldığımız bitkileri götürüp peyzaj alanlarına dikiyoruz. Bu proje kapsamında kadınlardan fide, gübre desteği için hiçbir ücret almıyoruz. Bu şekilde de köyde yaşayan kadınlara istihdam sağlıyoruz” dedi.

BEYPAZARI SERALARINDA DÜŞÜK MALİYETLE BİTKİ ÜRETİMİ

ANFA Genel Müdürlüğü Beypazarı’nda kurulan biri 13 bin 969, diğeri 10 bin 538 metrekarelik 2 dev serada kendi bitki ve çiçeğini üretiyor.

Bitki üretim maliyetlerini azaltmak hedefiyle ETİ Soda ile iş birliği yapan ANFA Genel Müdürlüğü, yeni sera tesisleri ile Ankara’nın bitki ve çiçek üretiminde önemli bir ihtiyaca cevap vererek hem istihdama katkı sağlıyor hem de soda kaynağında çıkarılan sıcak suyu kullanarak ısıtma maliyetlerini azaltıyor.

Beypazarı’nda kurulan seralarda çok düşük maliyetlerle bitki üretildiğinin altını çizen Beypazarı seralarından sorumlu Ziraat Mühendisi İlayda Duran seralarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Seraların Beypazarı’nda kurulmasının amacı Eti Soda ile ortak bir çalışmamızın olması. Elektrik, su giderimiz hiçbir şekilde yok. Isıtma giderimiz de yok. Biz bitkileri çok düşük fiyatlara mal edebiliyoruz. Soda çıkarılırken bir sıcak su kullanılıyor. Biz de o sıcak suyu serayı ısıtmada kullanıyoruz. Bu şekilde kışın üretimimiz daha ucuza geliyor. 40 personel ile hizmet vermekteyiz. Fidelik olarak 40 milyon fide kapasitesine sahibiz. Beypazarı’nın çevre köylerinden kadınlar seralarda çalışıyor. Çalışanlarımızın tamamı kadın diyebiliriz.”