Ankara’da konut satışları yüzde 12 oranında düştü

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara’da ekim ayında 7 bin 394 konut satışı gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları yüzde 8 seviyelerinde düşerken, Ankara’da Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 seviyelerinde azaldı.

TÜİK’in verilerini analiz eden gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR, Ankara’da geçtiğimiz 10 yılın en düşük satış oranının gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti; Ankara’da konut fiyatlarının ilanlar aracılığı suni olarak artırıldığını aylardan beri ifade etmiştik. Hükümetin kiralık konutlara getirdiği yüzde 25 kısıtlaması, konutu yatırım enstrümanı olmaktan çıkardı. Yüksek faiz oranları nedeniyle ihtiyacı olan kesimin konut sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi. MB’nin sıkı para politikasının sonucu olarak mevduat faizinin cazibesi de eklenince konut satışlarında gerileme kaçınılmaz hale geldi.

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerine getirdiği kısıtlamaların konut fiyatlarını daha da düşüreceğini dile getirirken, "Ankara’da satılık konut fiyatları düşeceğini ve kiralık konut fiyatlarında çok yüksek oranlarda artış öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte fiyatı doğru olan ve ilan siteleri dışında ileri düzeyde pazarlanan konutlar satılabilecek. Konutunu satmak ve ev almak isteyenlere önerimiz, ilanlara bakarak değil, konusunun uzmanlarından destek almalarında uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.