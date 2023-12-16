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Ankara’da konut satışları ve fiyatlar düşüyor

EKONOMİ 16.12.2023, 13:30
Ankara’da konut satışları ve fiyatlar düşüyor

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ankara’da kasım ayında 8 bin 250 konut satıldıANKARA (İGFA) - Ankara’da konut satışları 7 aydır düşmeye devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kasım ayında Ankara’da 8 bin 250 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ise Ankara’da 9 bin 367 konut satılmıştı. Diğer konut satış türlerini de baz aldığımızda Ankara’da konut satışları yüzde 25 oranında düşmüş oldu

TÜİK’in Ankara konut satış verilerini analiz eden gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul firması Gayrimenkul PR konut satış oranında ve fiyatlarda kırılmaların devam edeceğini belirterek, şu öngörüleri paylaştı: "Konut satışlarındaki düşüşü birçok nedeni var. Bunlar, MB’nin sıkı para politikası, BDDK’nın konut kredilerinin önüne koyduğu aşılması zor barikatlar, TL mevduatının getiri oranının yüksek olması, seri ilan sitelerinin zemin oluşturduğu sahte ve suni emlak ilanları, tüketicilerin konut satın alma imkanlarını ve motivasyonlarını düşürdü

Geçtiğimiz 7 aydan bu yana Ankara’da konut satışları aşamalı olarak düşüyor. Bize göre önümüzdeki süreçte satışlar ve fiyatlar düşmeye devam edecek. Ankara’da ilanlarda görülen fiyatları ile satılmış fiyatlar arasında yüzde 30’lara varan aşağıya yönde fark var. Çünkü, piyasada nakit akışı durma noktasına geldi ve gerçek satıcılar gayrimenkullerini peşin para verenlere ciddi oranlarda indirim yapıyor. Daha önceki açıklamalarımızda vurguladığımız üzere konut balonunun Kasım ayında patlayacağını açıklamıştık. TÜİK’in kasım ayı verilerine göre konut balonunun patladığı artık inkar edilmez bir gerçek oldu. Bundan sonraki süreçte doğru fiyatlandırma ve buna destek olarak seri ilan siteleri dışında ileri düzeyde pazarlamanın önemi daha da artacak. Gayrimenkullerini satmak isteyen mülk sahiplerine önerimiz, ilan sitelerindeki satılamamış fiyatları asla baz almasınlar. Gayrimenkul alım ve satımında konusunun uzmanlarında destek almalarında alıcı ve satıcı açısından uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz."

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