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Ankara Büyükşehir'den üretici kadınlara tam destek

EKONOMİ 22.10.2022, 11:00
Ankara Büyükşehir'den üretici kadınlara tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için “Köylü Kadınları Destekleme Projesi”ni hayata geçiriyor.ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında; Ankara’nın köylerinde yaşayan kadınlara ücretsiz bir şekilde dağıtılan kışlık hercai menekşe fidesi, yetiştirildikten sonra sözleşmeli üreticilik modeli ile ücreti karşılığında kadınlardan geri satın alınacak. Projeden yararlanmak isteyen kadınlar, 0 536 594 49 79 telefon numarasından kayıt yaptırabilecek.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme projeleri kapsamında yerli üreticiye verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Daha önce gübre, tohum, mazot, manda gibi desteklerle yerli üreticiye destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kadın üreticiler için harekete geçti.

 200 BİN MENEKŞE FİDESİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

ANFA Genel Müdürlüğü, kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara yönelik “Köylü Kadınları Destekleme Projesi”ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında sözleşmeli üreticilik modeli ile kırsal kesimde yaşayan kadınlara 200 binden fazla kışlık hercai menekşe fidesi ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, projeden faydalanan kadınlara gübre desteği de verilecek ve fidelerin haftalık bakımları ANFA tarafından yapılacak.

Yetiştirilen menekşeler ise ücreti karşılığında ANFA Genel Müdürlüğü tarafından satın alınacak.

 BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sadece Ankara’nın kırsal kesimlerinde yaşayan kadınların yararlanabileceği destekten faydalanmak isteyenler Başkentli kadınlar (0) 536 594 49 79 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

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