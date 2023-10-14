Anıl Çakır, TMO’ya biçerdöverin üzerinden seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Keşan’a bağlı Karahisar Köyü’nde çeltik üreticilerini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Çeltik hasadının yapıldığı sahada üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, çeltik fiyatlarını açıklamayan TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)’ya biçerdöverin üstünden seslendi. Çakır, çeltik fiyatının 30 TL’den aşağıya olmayacağını belirterek, “Seneye de üreticimizin üretimine devam edebilmesi için 30 TL’den aşağıda açıklanan rakam maliyetleri kurtarmayacak. TMO’ya sesleniyoruz. Karahisar köyümüzde çiftçilerimizle beraber sesleniyoruz çeltik fiyatları bir an önce açıklansın.” dedi.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: “ÇİFTÇİYİ DÜŞTÜĞÜ BU DURUMDAN KURTARACAĞIZ”

İlçe Başkanı Çakır, ülkenin kurtuluşunun tarım olduğunu belirterek, “Ülkemizin kurtuluşu çiftçilerimizde ama onun hakkını vermeyen bir hükümet var. Çiftçinin ne halde üretim yaptığını gelip yerinde görsünler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz. Çiftçiyi düştüğü bu durumdan kurtaracağız, hak ettiği yere getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Çakır, üreticilerin ciddi endişe içerisinde olduğunu geçen yıla göre yüzde 100'den fazla maliyet artışının çiftçiyi kara kara düşündürdüğünü söyledi. Öte yandan desteklemelerinin hem açıklanmadığını ve yıllar geçmesine rağmen yerinde saydığını kaydeden Çakır, üreticiye bir faydası olmadığını da ekleyerek, “Her şey arttı, TMO’da çalışan bürokratların maaşı nereden nereye geldi belki yerinden kalmazken, ülkeyi yönetenlerin maaşı katlanırken, çiftçiye verilen destek yerinde sayıyor.”

ÇELTİK ÜRETİCİSİ KANAR: “ÇİFTÇİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YALNIZ BIRAKILDI”

Çeltik üreticisi Aykut Kanar, 500 dönüm çeltik ektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu sene zor bir sene diğer senelere baktığımızda daha da zor bir sene, maliyetler yüzde 100-150 arttı. Buna karşılık ürünlerimiz fiyat yapmıyor. Üstüne üstlük alan da yok. Fabrikacılara yalvarıyoruz. ‘Bizim malımızı alın’ diye. Böyle olunca fabrikacılar da almak istemiyorlar. Ne fiyat verirlerse hepimiz tamam diyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Borçlarımız var. İstesek de vermiyorlar zaten. Şu an alan birkaç fabrika var. Onlar da istediği fiyata alıyor. Verimler düşük. 500 kg ile 700 kg arasında dönümüne ürün alıyoruz. Geçen seneye göre 150-200 kg verimlerde düşme var. Desteklemeler 10 seneden beri hep 10 kuruş. Verilen desteklemeler reklam gibi bir şey gösterişten ibaret. Bize bir faydası yok. Fiyatlar seçim var diye miydi iyiydi. Malımıza talep vardı. Fabrikacılar kendileri gezip harmanlarda dolaşıyorlardı. Bu sene ne gelen var ne giden biz kendimiz ayaklarına gidiyoruz. Çiftçi her zaman olduğu gibi yalnız bırakıldı. Harman yarılandı ama TMO hiçbir fiyat açıklamadı. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim.

ÇELTİK ÜRETİCİSİ ÖZ: “SORUNUMUZ FİYAT”

Çeltik üreticisi, Hasan Öz de şöyle konuştu: “Sorunumuz fiyat. Kimse bizi düşünmüyor. Bu malı kime satacağız kaça satacağız bir belirsizlik var. Tamamen tüccarın elindeyiz. Biçerdöverin dönümü 700 TL. Bizim için çok para. Devlet bizimle muhatap olmuyor.”

BİÇERDÖVERCİ AKAR: “ALANA AZ, VERENE ÇOK, FİYATLAR”

Biçerdöverci Gündoğan Akar, “Verimler düşük, fiyatlar düşük, alan yok. Poşet poşet fabrikaları geziyoruz. Keşan biçim fiyatlarını 700 açıkladı, İpsala 650 TL. Alana az, verene çok fiyatlar. Geçen sene 400 TL’ydi. İnsanlar da haklı, bu yıl verim de düşük fiyat da yok. Destek çıktığı günden beri hep aynı.” ifadelerini kullandı.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: “DESTEKLEMELER HEM AÇIKLANMADI HEM DE BİR KURUŞ BİLE ARTTIRILMADI”

Karahisar köyünde üreticilerin sorunlarını dinlemek için geldiklerin belirten İlçe Başkanı Çakır, şunları söyledi: “Hala çeltik fiyatı açıklanmadı. Maliyetler kilo başına çeltiğin kilosu başına 15 ile 18 lira arasında değiştiğini söylemekteler. Bu tabi bazı isçiliklerin ev halk tarafından karşılanması halinde. Desteklemeler geçtiğimiz yıla göre hem açıklanmadı hem de bir kuruş bile arttırılmadı. Ton başına 100 liradan bahsediliyor. Kiloya vurduğumuzda 1 ile 2 kuruş arasında bir rakama denk geliyor.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: “ÜRETİCİ VE TÜCCAR KISIR BİR DÖNGÜ İÇERİSİNDE”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Vatandaşlarımız ciddi endişe içerisinde, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla maliyet artışı söz konusu. Bugünkü maliyetin içinde, arazinin kira parası yani icar parası var, gübre parası var, ilaç parası var, dövme parası var, ekme parası var, biçme parası var, en sonunda da havaların durumuna göre kurutma parası var. Bunları hepsi üst üste konulduğunda bir kilo çeltik 18 liraya denk geliyor ancak hala hasat zamanı gelmesine rağmen vatandaşlarımız çeltiği ne kadara devlete, TMO'ya ya da kooperatife satacağın bilmiyorlar ve yine tüccarın insafına birikilmiş vaziyette. Esnafın durumu da söyle açıklanabilir; muhtemelen kredi çekebilecekler, onlar da alımda ya seçici davranacaklar ya da fiyat düşürerek kâr etmeye çalışacaklar. Neresinden bakarsanız kısır döngüyle devam edecek bir çeltik hasadına doğru gidiyoruz. Eskiden buralarda harman zamanları Senlik havasında geçiyordu. Şu anda bunun matemini görmekteyiz çiftçilerimizin gözlerinde. Hükümetin insafına terk edilmiş vaziyette Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarına hapsolmuş durumdadır üreticinin durumu.”