ANASİAD: "Yüksek enerji fiyatları iş dünyasını iflasa sürüklüyor"

İş insanları Erol Öz ve Çağlar Birkan, Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanınan köşe taşlarından olan iş insanları Erol Öz ve Çağlar Birkan, ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan’ı ziyaret etti. Genel Başkan Hakan Birkan‘dan sektörel çözümler getirilmesi konusunda destek isteyen Erol Öz ve Çağlar Birkan, Başkan Hakan Birkan’dan taleplerini dikkate alınacağı, tüm sivil kuruluşları adına konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. İş İnsanları Erol Öz ve Çağlar Birkan sonrasında ekonomi dünyasında yaşanan sıkıntıları içeren bir dosyayı ANASİAD Genel Merkez’e verdi.

ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan; ” Bursa’mızda 17 OSB, yarı OSB ve şehrin dört bir yanına dağılan 92 bin kayıtlı kayıtsız esnafla birlikte Türkiye’nin ekonomisine yön vermeye çalışan iş verenlerden oluşan bir topluluğuz. Ülkemizi seviyoruz. Gerçek bir vatansever olarak bu topraklara kanımızı vermiş ve bundan sonra da vermekten çekinmeyecek olanlarız. Sanayi çarkları son zamanlarda ekonomik girdilerden dolayı durma noktasına kadar geldi. Farkındayız dünya genelinde de kesif bir durgunluk var. Türkiye coğrafyasının etrafı ateş çemberi. Ama 100 yıldır Türkiye dünyanın barış yarım adası ve sığınabilecekleri güvenli bir liman. Bizde diğer ülkelere nazaran teknik gücümüz üst segmentte ve genç mucitlerimizde göz dolduruyor. Şimdi onların önlerini açma ve ihracata yüklenme zamanı. Birçok işletmeci son zamanlarda her ay bir ay öncesine göre artan enerji fiyatlarından oldukça rahatsız. Enerji fiyatlarındaki artış öyle bir noktaya geldi ki; bir çok sanayicimiz artık artan faturaları kaldıramayacak noktaya geldi. Elektrik, doğalgaz, lojistikte kullanılan akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. İşletmeci bırakın iller arası ürettiği malı göndermeyi akaryakıttaki artıştan dolayı yan mahalleye bile gönderemeyecek durumda. Konutlara da iş yerlerine de daha insaflı faturalar şart. Bu konuda yetkililerden rica ediyoruz. Bu derdimizi dikkatte alarak çözüm üretin!” dedi.