ANAMOB 24 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Mobilya sektörünün lider firmaları ile nitelikli satın almacılarını bir araya getiren ANAMOB- Anadolu Mobilya Fuarı, rekor bir katılım ile 81 il, 68 ülkeden yerli ve yabancı olmak üzere toplam 23 bin 637 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.KAYSERİ (İGFA) -Öncelikli hedefi markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak olan ANAMOB-Anadolu Mobilya Fuarı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, eski Milli Savunma Bakanı, Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar’ın katılımlarıyla açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı markaların yanı sıra, ürün ve teknolojileri ile dış pazarlardan pay almayı hedefleyen sanayiler için de önemli ticari fırsatlar sundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy fuar süresince uluslararası çalışmalar kapsamında da büyük destek gösterdi.

Nobel Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı 4 Ekim itibari ile Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 23 bin 637 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın tüm kapı satışı gelirleri geçtiğimiz günlerde şehit edilen veteriner teknikerinin ailesine bağışlanacak.

2028 YILI 12 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE KATKIMIZ DEVAM EDECEK

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, ANAMOB Fuarı'nın artık 68 ülkeden ziyaretçileri ile “uluslararası fuar” statüsünde. Buna ek olarak Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Mersin’e varana kadar 81 ilden profesyonel ziyaretçi ve satın almacıları ağırladıklarını belirterek, "Beş gün boyunca devam eden fuarımızda 23 bin 637 rekor katılımcıya ev sahipliği yaptık. Türkiye’nin mobilya ihracatında önemli bir yeri olan Kayseri, Anamob fuarı ile uluslararası arenada yeni ülkelerde kendini konumlamaya, tarzıyla adından söz ettirmeye başladı. Anadolu Mobilya Fuarı ANAMOB, Türkiye’nin mobilya ve yan sanayisine yarattığı iş hacmiyle 2028 yılındaki 12 milyar dolar ihracat hedefine kendi payına düşen katkıyı vermeye devam edecek” dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen ANAMOB Ödülleri’ne 82 öncü firma, 9 ana kategoride başvurduğuna dikkati çeken Çelik, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla organize edilen ödül töreninde firmalar; ergonomi, tasarım, konfor, kullanışlılık gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Akademisyenleri Doç. Dr. Kubulay Çağatay, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kuzu Dinçbaş, Dr. Öğr. Üyesi Merve Çetinkaya Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Masoumeh Khanzadeh ve Kayseri İç Mimarlar Odası Temsilcisi Ezgi Aksu’nun jüri üyeliği ile düzenlenen ANAMOB ödülleri sahiplerini buldu.

Boyut Plastik ana sponsorluğunda düzenlenen ödül töreninde; en iyi stant, en iyi koltuk takımı, en iyi yatak baza seti, en iyi yatak odası, en iyi genç odası, en iyi masa sandalye aksesuar, en iyi yemek odası, en iyi bahçe mobilyası ve en yenilikçi ürün kategorilerinde ödüllerini almaya hak kazandığı kaydedildi.