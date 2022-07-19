Anadolu’nun unutulmuş tahılı burçak gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarım ürünlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

ANKARA (İGFA) - Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait “Tarım Kampüsü”nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen ‘burçak’ için hasat dönemi başladı. Hacı Bayram Veli’nin burçak geleneğini yeniden yaşatmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla 10 dönümlük bir alana ekilen burçaktan hazırlanacak çorbalar kış aylarında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi öneme sahip geleneksel tarım ürünlerini yeniden Başkentlilerle buluşturmak için harekete geçti.

Unutulmaya yüz tutan tarım ürünlerini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını hızlandıran ABB, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki kendi arazisi olan “BAKAP Tarım Kampüsü”nde ilk kez ‘burçak’ ekimi gerçekleştirdi.

ANKARA’DA UNUTULMUŞ DEĞER: BURÇAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın BAKAP Projesi kapsamında yürüttüğü burçak ekiminin önemine dikkat çeken ve başlatılan hasat işlemlerini yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara'nın geçmişinde Hacı Bayram Veli Hazretleri çok önemli bir şahsiyet. Hacı Bayram Veli ile ilgili bütün kitaplarda Hacı Bayram Veli’nin burçak hasadı ve burçak tarımı yaptığı yazıyor. Ankara'da ve dergâhta sürekli burçak çorbasının kaynadığı biliniyor. O dönemin insanları burçak çorbası ile karnını doyururken, burçak günümüz Ankara'sında unutulmuş bir değer, unutulmuş bir ürün maalesef. Ankaralılar olarak bu geleneği unutmuşuz ama bunu yeniden ihya etmek, Hacı Bayram Veli’nin bu güzel geleneğini yeniden yaşatmak için bu sene BAKAP Projesinde Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının büyük emek ve gayretiyle burçak ektik. Şu anda da hasadını yapıyoruz.”

BURÇAK ÇORBASI SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİN İÇİNİ ISITACAK

Ankara’nın manevi mimarlarından biri olan Hacı Bayram Veli ile özdeşleşen burçak geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla 10 dönümlük alana ekilen ve hasadına başlanan burçaktan hazırlanacak çorba kış aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

Burçak tarlalarının Başkentte yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Ankara Şehir Araştırmaları Uzmanı Abdülkerim Erdoğan ise “ABB ilk defa burçak ekimi yaptı. Birinci planda Hacı Bayram Veli, Anadolu’nun manevi mimarlarından ve Ankara’nın da gönül sultanlarından. Bir tahıl ürünü olarak burçak geleneğinin yaşatılması ve Ankara coğrafyasında burçağın yeniden gündeme gelmesini amaçlıyoruz” dedi.