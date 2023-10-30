Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 11. dönem

Anadolu Vakfı’nın bursiyerlerine eğitim ve gelişim fırsatları sunduğu Mentorluk Programı’nın 11. dönemi başladı. Programda çevrimiçi eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın, bursiyerlerin kariyer ve kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Mentorluk Programı’nın 11. dönemi başladı.

2013 yılından bu yana sürdürülen program, Anadolu Grubu profesyonelleri başta olmak üzere, farklı kuruluşlardan gönüllü yöneticilerin ve uzmanların katılımlarıyla yürütülüyor. Mentorluk Programı ile Anadolu Vakfı bursiyerlerinin potansiyellerini geliştirmeleri, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini keşfetmelerini sağlayarak karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri ve kişisel gelişim süreçlerini hızlandırmaları amaçlanıyor.

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan programın açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada; gençlere verilen desteklerin ve eğitim alanında yapılan yatırımların, yarınlarımız için atılan en değerli adımlar olduğuna yürekten inandığını belirtti.

“DOĞRU REHBERLİĞİN KATKISI PAHA BİÇİLEMEZ”

Konuşmasında ülkemizin geleceğinin değerli gençlerimize emanet olduğunu vurgulayan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler; “Gençlerin akademik hayatlarında yanlarında yer alırken, kendi kariyerlerini de sağlam bir temel üzerine inşa edebilmeleri için onlara destek olmanın öneminin de farkındayız. Bu sebeple 10 yıl önce her yıl daha da ileriye taşıdığımız Mentorluk Programını başlattık. 10 dönemde toplamda 1200’den fazla mentor ve menti’nin katılımıyla yaklaşık 8000 saat mentorluk desteği verildi. Programa katılanların paylaşımları ve kaynak geliştirme faaliyetlerimiz sayesinde bu yıl mentor ve menti sayımız 302’ye yükseldi. Gönüllü mentorlarımızın %70’i Anadolu Grubu yöneticilerinden, %30’u 48 farklı ve kıymetli firmanın yöneticilerinden oluşuyor. Her birine gönülden teşekkür ediyor ve bunun artarak devam etmesini hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki; doğru rehberliğin gençlerimizin ve dolayısı ile toplumumuzun geleceğinde paha biçilmez bir katkısı olacak” dedi.