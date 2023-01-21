Anadolu Sigorta'da Zekai Mehmet Tuğtan dönemi
Anadolu Sigorta’da Genel Müdürlük görevine Zekai Mehmet Tuğtan atandı. Tuğtan, 20 Ocak itibarıyla yeni görevine başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Zekai Mehmet Tuğtan, iş hayatına 2001 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2009 yılında Bireysel Bankacılık Satış Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Tuğtan, 2017 yılında Çarşı-Bakırköy Şubesi Şube Müdürlüğü’ne atandı.
2018-2021 yılları arasında Bireysel Bankacılık Ürün Bölüm Müdürü, 2021-2022 yılları arasında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü olarak görev yapan Tuğtan, aynı zamanda Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’nda Denetçi, Anadolu Hayat Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesidir. 2022 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Programını tamamlayan Z. Mehmet Tuğtan 20 Ocak 2023 tarihinde Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak görevine başladı.
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|16
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|15
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|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
|18
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|20
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|29
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|28
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|28
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