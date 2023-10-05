Anadolu Mobilya Fuarı kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı Anadolu Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Anadolu'nun En Büyük Uluslararası Mobilya Fuarı Nobel ANAMOB, yeni nesil fuarcılığın öncü kuruluşu Nobel Expo tarafından mobilyanın merkezi Kayseri’de düzenleniyor.

Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı Nobel Anadolu Mobilya Fuarı’nın (ANAMOB) açılışı, OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri protokolü ile birlikte fuarın açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, alım heyetleri kapsamında 45 ülkeden alıcıları ağırlayacağı, katılımcı firmalar ile yabancı alıcıların ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceği fuarın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek, Kayseri’de 1000’e yakın fabrika olduğunu, 25 binden fazla insanın istihdam edildiğini, milyar dolara yakın ihracattan bahsettiklerini ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Bakan Özhaseki’nin belediye başkanlığı dönemi başta olmak üzere Başkan Büyükkılıç’ın da Kayseri’ye çok ciddi katkılar, değerler kazandırdıklarını, kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarımızı canla, başla sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, stantları gezerek fuarda stant açan firma yetkililerden bilgi aldılar.