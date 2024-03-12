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Anadolu Isuzu ve ILO cinsiyet eşitliği için iş birliği yaptı

Anadolu Isuzu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadınların toplum ve iş yaşamında eşit ve güçlü bir konuma ulaşması ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için bir protokol imzaladı.İSTANBUL

EKONOMİ 12.03.2024, 10:56
Anadolu Isuzu ve ILO cinsiyet eşitliği için iş birliği yaptı

Anadolu Isuzu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadınların toplum ve iş yaşamında eşit ve güçlü bir konuma ulaşması ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için bir protokol imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Isuzu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli” üzerinde çalışmalar yapmak üzere protokol imzaladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşen imza törenine Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan ile birlikte Anadolu Isuzu’da farklı görevler üstlenen kadın çalışanlar ve davetliler katıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, imza töreninde yaptığı konuşmada imzalanan iş birliği protokolü ile kadınların çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini artırmaya ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çok daha somut adımlar atılmasının önünün açılacağını belirterek “ILO ile iş birliği içinde yürüteceğimiz bu projenin, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları azaltmada ve kariyer fırsatlarını artırmada büyük bir fark yaratacağına inanıyorum. Bu iş birliği sayesinde, kadınlarımızın iş hayatındaki konumlarını güçlendirilmesine katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Arıkan, Anadolu Isuzu olarak daha adil, eşit ve kapsayıcı çalışma ortamı sunma hedefine doğru ilerlemekten gurur duyduklarını da belirterek şunları söyledi; “Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olması, sadece toplumsal adaletin bir gereği değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarından biridir. Bugün burada, Anadolu Isuzu olarak, kadınların güçlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda attığımız adımları bir adım daha ileriye taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadın ve erkek tüm çalışanlarımızla birlikte, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularında farkındalık yaratmaya ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğimizin taahhüdünü veriyoruz.”

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan da yaptığı konuşmada ILO ve Anadolu Isuzu arasındaki protokolün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde imzalanıyor olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, ”Bu Protokol ile Türkiye'deki kadınların çalışma hayatlarının kalbine dokunmak üzere ortaklık yapıyoruz. Anadolu Isuzu'ya, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi yönünde attığı bu önemli ve öncü adım için teşekkür ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

ANADOLU ISUZU KADIN İŞGÜCÜNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Anadolu Isuzu, Anadolu Grubu’nun değerleri doğrultusunda; fırsat eşitliği, kapsayıcılığı ve çeşitliliği içeren Anadolu Isuzu Mesleki Gelişim Programı ile bugüne kadar 24 kadın kaynakçı, boyacı ve elektrikçiye mesleki yeterlilik kazandırdı. Program kapsamında 11 kadın ise markanın üretim hatlarında istihdam edildi. Kadınların otomotiv üretiminde iş gücüne katılım oranının sadece yüzde 6,8 düzeyinde olmasından yola çıkan Anadolu Isuzu, bu proje ile ihtiyaç duyulan üretim alanlarında kadın istihdamına katkı sağlarken, aynı zamanda kadınların üretimin her aşamasında çalışabileceği gerçeğinin altını da çizdi. Anadolu Isuzu’nun projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar” ödül organizasyonunda “Kadınlar için Fark Yaratanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Anadolu Isuzu ayrıca 15-25 yaş aralığındaki STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında çalışan genç kadınları ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinde bir araya getirmeyi amaçlayan Milyon Kadına Mentor Programı’nı, 20 çalışanın katkılarıyla destekledi. Bu programla da 17 kadın öğrenciye ulaşıldı ve kariyerlerine ışık tutuldu.

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin yüzde 30'unun kadınlardan oluşmasını sağlamayı ve kadın yönetici oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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