Anadolu Isuzu çocukları kitaplarla buluşturuyor

Anadolu Isuzu desteği ile İnci Vakfı’nın 2015 yılında başlattığı Gezici Kütüphane projesinde bugüne kadar on binlerce çocuk kitapla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Isuzu’nun destek verdiği, İnci Vakfı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Gezici Kütüphane Projesi’nde, bugüne kadar eğitim imkânlarına erişimi kısıtlı bölgelerdeki 130 binin üzerinde ilköğretim çağındaki çocuğa ulaşıldı. Araçlarından birini gezici kütüphaneye çeviren Anadolu Isuzu, vakfın çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma ve kitaplara ulaşamayan okulları kitapla buluşturma hedefine olan desteğini sekiz yıldır sürdürüyor.

2015 yılında başlayan ve günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden proje kapsamında İzmir’in imkanları kısıtlı bölgelerindeki ilköğretim çağı öğrencileri kitaplarla buluşuyor. İnci Vakfı’nın, Anadolu Isuzu’nun araç desteği ile devam eden Gezici Kütüphane projesi kapsamında 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde, 13 okulda toplam 26 bin 733 çocuk kitapla buluşurken aynı zamanda yıl içerisinde düzenlenen çocuk şenliklerine de katılım sağlandı.

Gezici Kütüphane, geçtiğimiz yılın Haziran-Ağustos ayları boyunca da afet bölgesinde Adıyaman’a giderek Hayata Destek Derneği çalışmalarına destek sağladı. Kütüphane aracı Adıyaman’da iki ay süresince psiko-sosyal görüşmeler ve çocuklara yönelik çeşitli oyun atölyesi çalışmaları yaptı. Anadolu Isuzu tarafından tahsis edilen araçta yer alan kütüphanede, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından temin edilen binlerce kitap bulunuyor. 2015 yılında hayata geçirilen ve Anadolu Isuzu desteği ile 130 binden fazla öğrenciye ulaşılan Gezici Kütüphane Projesi 2024 yılında da çocuklarla buluşmaya devam edecek.