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Anadolu Aslanları 'vergi affı' istiyor

EKONOMİ 20.01.2023, 09:45
Anadolu Aslanları 'vergi affı' istiyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi üyesi Sinem Çakır Alpaslan vergi affı ve mali müşavirlikle ilgili önemli konulara değindi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ASKON Kayseri üyesi Sinem Çakır Alpaslan, “Mali müşavirlik alanı itibariyle güncelliğin en ön planda olduğu alandır. Tabi olduğumuz mevzuat günden güne değişebiliyor. Bu bilgileri doğrudan mükelleflere faydalı olacak şekilde uyarlamak gerekiyor. Bundan bir ay öncenin bilgisi ile bu meslek icra edilemez, edilmeye çalışılırsa noksan kalır. Bu meslek daimi dikkat ve güncel kalabilmeyi  gerektirir. İyi bir mali müşavir kendi gelişimi ile, günceli takibi ile, dikkati ve bilgi birikimi ile firmayı büyüten ilk etkenlerdendir. Mevcut algı yavaş yavaş yıkılmasına rağmen halen mali müşavirleri ile ilk konuştukları husus fiyat pazarlığı olanlar var. Asıl olan bu işte hizmet ve hizmetin kalitesidir. Doğru açıdan bakılırsa hizmet zaten maliyetinde üstündedir. Mali müşavirlere doğru kanallardan ulaşmak gerekir. İşini hassasiyet ile icra edenleri bulmak gerekir. Çünkü mükelleflerin emanetleri hassastır ve özeldir.  Geri planda da mükelleflerin doğrudan bilmediği çok fazla meseleyi ve dikkati barındıran bir alan olduğu için geri dönüşü olmayan hatalar yapılabilir. Önemli olan işin hakkı ile doğru takibini yapmaktır. Bu nedenle ücret en son konuşulması gereken husustur.” açıklamasında bulundu.

Sinem Çakır Alpaslan, “Cumhuriyet tarihinde görülmüş en kapsamlı vergi aflarından birini bekliyoruz.  Bakanlıklarda konuşulan konuları dikkatle takip ediyoruz Özellikle vergi afları birçok ülkede uygulanmaktadır. Vergi aflarının vergi gelirlerini artırarak devlete gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi faydaları bulunmaktadır.  Vergi afları mükelleflerin kendilerini toparlamaları, geçmişlerini temizlemeleri ve vergi anlamında devletle barışmalarını sağlamaktadır. Bizde yakın bir zamanda atılacak adım ile kapsamlı vergi aflarından birisini göreceğimizi öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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